동국제약 비건 코스메틱 '루온셀', 올리브영 온라인몰 론칭

AI 핵심 요약beta
- 동국제약은 21일 루온셀 론칭 기획전을 열었다.
- 기획전은 30일까지 올리브영 온라인몰에서 진행했다.
- 셀바이옴 에센스 구매자에 증정·추첨 혜택을 제공했다.
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[서울=뉴스핌] 김신영 기자 = 동국제약은 더마 비건 코스메틱 브랜드 '루온셀(LUONCELL)'이 올리브영 온라인몰에서 론칭 기획전을 진행한다고 21일 밝혔다.
기획전은 오는 30일까지 진행된다. 루온셀의 대표 제품인 '셀바이옴 에센스'는 21일부터 25일까지 올리브영의 '이달의 신상'으로 소개되며, 21일에는 '오늘의 특가' 행사에도 참여한다.
셀바이옴 에센스는 세안 직후 사용하는 에센스 미스트다. 해안 에린지움 유래 셀바이옴 성분을 73% 함유했으며 에센스층과 크레마층을 함께 적용한 것이 특징이다.
기획전 기간 셀바이옴 에센스를 구매한 고객에게는 트러블 커버 패치와 보석 스티커를 증정한다. 루온셀 브랜드 제품을 5만원 이상 구매한 고객에게는 '문어괄사'를 제공한다.
구매 후기 행사도 진행한다. 21일부터 25일까지 셀바이옴 에센스를 구매하고 후기를 작성한 고객 가운데 50명을 추첨해 'PDRN 세럼'을 증정한다.
동국제약 관계자는 "루온셀 브랜드를 소비자들에게 알리고 다양한 혜택을 제공하기 위해 올리브영 온라인몰 론칭 기획전을 마련했다"며 "앞으로도 소비자의 피부 고민과 뷰티 트렌드를 반영한 제품과 프로모션을 선보일 것"이라고 말했다.
루온셀은 동국제약이 운영하는 더마 비건 코스메틱 브랜드로 자체 개발한 '해피셀 콤플렉스'와 '테카바이오힐 콤플렉스' 등을 제품에 적용하고 있다.
sykim@newspim.com