한국거래소, 추석 맞아 부산 취약계층 어르신에게 선물 전달

AI 핵심 요약beta
- 한국거래소가 21일 부산 어르신 명절 지원에 3000만원을 후원했다
- 부산 5개 복지관 통해 740명에 특식·건강보조제 꾸러미를 전달했다
- 임직원은 직접 포장·배달하며 안부를 살피는 봉사활동을 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 김가희 기자 = 한국거래소는 21일 부산 지역 취약계층 어르신의 명절을 지원하기 위해 3000만원을 후원하고, 임직원 참여 봉사활동을 실시했다고 밝혔다.
한국거래소는 부산 5개 사회복지관을 통해 총 740명의 어르신에게 추석맞이 특식과 건강보조제 등으로 구성된 선물꾸러미를 전달했다.
부산남구노인복지관을 방문한 한국거래소 임직원들은 선물꾸러미를 직접 포장해 어르신 가정에 전달하고, 안부를 살피는 등 나눔활동도 펼쳤다.
한국거래소는 매년 부산 취약계층 어르신을 위한 먹거리 후원과 독거노인 주거환경개선, 낙상 및 화재예방 물품지원, 탁구대회 개최 등 노인복지사업을 진행하고 있다.
정은보 한국거래소 이사장은 "추석 명절을 앞두고 어르신들이 소외감을 느끼지 않고 가족과 함께하는 명절의 정을 나누는 마음으로 건강하고 풍성한 한가위를 보내시길 바란다"며 "앞으로도 지역사회의 어려운 이웃을 세심하게 살피고 따뜻한 나눔이 이어질 수 있도록 계속 노력하겠다"고 말했다.
rkgml925@newspim.com