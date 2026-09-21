고려아연, WCE서 한·호주·미국 잇는 '그린메탈' 밸류체인 공개

AI 핵심 요약beta
- 고려아연이 21일 WCE서 한·호·미 핵심광물 밸류체인을 선보였다.
- 온산제련소 생산과 호주 재생에너지, 미국 자원순환을 연결했다.
- 트로이카 드라이브 성과와 그린메탈 비전을 소개했다.
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[서울=뉴스핌] 이찬우 기자 = 고려아연이 '2026 기후산업국제박람회(WCE)'에서 한국과 호주, 미국을 잇는 핵심광물 밸류체인과 '그린메탈' 사업 비전을 선보였다.
고려아연은 지난 16일부터 18일까지 부산 벡스코에서 열린 WCE에 4년 연속 참가했다고 21일 밝혔다. 올해 행사에는 국내외 550여개 기업이 참여했다.
고려아연은 한국 온산제련소의 핵심광물 생산과 호주의 신재생에너지·그린수소, 미국의 자원순환 사업을 연결한 통합 밸류체인을 소개했다. 신재생에너지·자원순환·2차전지 소재를 중심으로 추진하는 신사업 전략 '트로이카 드라이브'의 성과도 공개했다.
전시장에는 사업 밸류체인을 구현한 디오라마와 함께 안티모니·인듐·비스무트·텔루륨·게르마늄·갈륨 등 핵심광물 모형을 전시했다.
개막일에는 김성환 기후에너지환경부 장관과 프란체스코 라 카메라 국제재생에너지기구(IRENA) 사무총장 등이 부스를 방문했다. 백순흠 고려아연 사장은 이들에게 주요 사업 현황과 그린메탈 비전을 설명했다.
chanw@newspim.com