한경협 국제경영원, MWC 2027 기업연수단 모집

AI 핵심 요약beta
- 한경협 국제경영원이 21일 MWC 2027 기업연수단을 모집했다.
- 연수단은 2월 28일부터 3월 7일까지 바르셀로나를 찾는다.
- AI 전문가 동행해 현장 탐방과 전략 수립을 지원한다.
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기업·협회·기관의 CEO·임직원 대상 모집
[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = 한국경제인협회 부설 국제경영원이 세계 최대 IT·모바일 전시회를 참관할 기업연수단을 모집한다.
한경협 국제경영원은 내년 3월 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 IT·모바일 전시회 'MWC(Mobile World Congress) 2027'의 기업연수단을 모집한다고 21일 밝혔다.
MWC는 글로벌 빅테크, 통신, 반도체, AI 및 모빌리티 기업들이 참가하는 국제 전시회다. 차세대 네트워크와 생성형 AI, 지능형 모빌리티 등 미래 산업 기술을 선보인다.
이번 연수단은 전시 참관에 그치지 않고 현업에 즉시 적용 가능한 비즈니스 인사이트를 제공하도록 구성됐다. AI 분야 전문가가 전 일정에 동행해 맞춤형 부스 가이드 투어와 심층 디브리핑 세션을 진행한다.
스페인 현지의 주요 글로벌 테크 기업과 첨단 혁신 기관 2곳을 직접 방문하는 현장 탐방 프로그램도 마련됐다. 참가자들은 산업 현장의 혁신 기술과 최신 비즈니스 모델을 직접 확인하고 벤치마킹할 수 있다.
국제경영원 관계자는 "글로벌 경기 불확실성과 AI 대전환(AX) 시대를 맞아 전 세계 기술 패권의 현장을 직접 확인하고 미래 성장 동력을 모색하는 것은 기업의 핵심 생존 전략"이라며 "전문가의 깊이 있는 해설과 밀착 학습을 통해 실질적인 경영 전략 수립에 기여하는 프리미엄 비즈니스 프로그램이 될 것"이라고 밝혔다.
연수 대상은 기업, 협회, 기관의 CEO 및 임직원이다. 일정은 내 2월 28일부터 3월 7일까지 6박 8일이다. 자세한 내용은 전화 또는 한경협국제경영원 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.
raul1649@newspim.com