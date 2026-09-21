SK하이닉스, AI 해커톤 개최...총 상금 1억원

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21~28일 개최, AI 활용 문제 해결 역량 평가

총 상금 1억원, 우수 참가자는 회사 채용 패스트트랙

[서울=뉴스핌] 이승우 기자 = SK하이닉스가 인공지능(AI)을 활용한 문제 해결 능력을 평가하는 'SK하이닉스 AI 해커톤 2026'을 개최한다.

SK하이닉스는 21일 AI 해커톤'을 이날부터 28일까지 개최한다고 밝혔다. 총 상금 1억 원 규모로 열리는 이번 대회는 참가 신청 단계에서는 출신학교, 전공, 학점 등 학력 정보를 받지 않는다. 개발 경력도 별도의 참가 요건으로 두지 않고, 참가자가 AI를 활용해 문제를 정의하고 해결책을 도출하는 과정과 결과를 평가할 예정이다.

SK하이닉스가 개최하는 'SK하이닉스 AI 해커톤 2026' 포스터. [사진=SK하이닉스]

대회는 두 차례의 온라인 예선과 오프라인 본선으로 진행된다. 온라인 예선에서는 AI 기본 활용 역량과 AI 리터러시를 평가한다. 오픈AI가 파트너사로 참여한 크래프톤의 AI 네이티브 채용·평가 솔루션인 'Cofa-Probe' 등 다양한 AI 활용 역량 평가 도구를 통해 문제 정의, AI 활용, 결과 검증 과정 등을 종합적으로 살펴볼 예정이다.

본선은 11월 11일 서울 강남구 삼성동 코엑스에서 열린다. AI·반도체 분야 전문가로 구성된 심사위원단이 AI 기반 평가 결과와 참가자의 문제 해결 과정, 결과물을 종합적으로 살펴 수상자를 선정한다. 본선 진출자에게는 수상 여부와 무관하게 AI 역량 인증서를 수여한다.

본선 당일에는 SK하이닉스와 오픈AI 및 크래프톤의 AI 분야 실무자들이 참여하는 AI 트렌드 세미나도 열린다. 세미나는 일반인에게도 개방되며, 참관 방법 등 세부 내용은 대회 홈페이지를 통해 안내할 예정이다.

SK하이닉스는 본선 참가자 가운데 우수한 역량을 보여준 참가자에게 향후 회사 채용 지원 등 패스트트랙 기회를 제공할 예정이다.

SK하이닉스 관계자는 "이번 해커톤은 참가자가 출신학교나 전공에 구애받지 않고 AI를 실제로 어떻게 활용하고 문제를 풀어가는지 보여줄 수 있도록 마련했다"며 "다양한 배경의 참가자들이 새로운 문제에 도전하고 자신의 역량을 확인하는 기회가 되길 바란다"고 말했다.

대회 일정과 참가 방법, 시상 내역 등 자세한 내용은 별도 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.

raul1649@newspim.com