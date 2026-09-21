합성대마 국내서 직접 만들었다…국과수, 신종 제조 중간체 2종 첫 규명

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마약 제조·유통 사건 압수물서 발견…국내외 미보고 물질 화학구조 밝혀

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 해외에서 완제품 형태로 주로 유입되던 합성대마가 국내에서 직접 합성·제조된 정황을 뒷받침하는 신종 제조 중간체가 확인됐다. 국내 마약류 범죄가 단순 유통을 넘어 직접 제조 단계로 확대될 가능성을 보여주는 사례다.

행정안전부 국립과학수사연구원은 최근 마약류 제조·유통 사건에서 압수된 액상과 반죽 형태의 물질을 분석해 합성대마 제조 과정에서 생성되는 신종 중간체 2종을 검출하고 화학구조를 규명했다고 21일 밝혔다.

마약 투약. [사진=뉴스핌 DB]

이번에 발견된 물질은 국내외에서 보고되지 않은 인다졸계 합성대마 유사체다. 국과수는 국제 표준 명명 체계에 따라 각각 'M-4en-PINAC'과 'M-4en-PINAC 2-isomer'로 명명했다.

중간체는 최종 목적 물질을 만드는 과정에서 거쳐 가는 중간 단계의 화합물이다. 추가 반응을 통해 마약류로 전환할 수 있어 불법 제조 여부를 확인하는 주요 지표로 활용된다.

국과수는 마약류 제조·유통 사건에서 압수된 액상 및 반죽 형태 물질 3점을 감정하는 과정에서 신종 물질을 확인했다.

분석 결과 이들 물질은 합성을 통해 만들어진 최종 물질이거나 후속 반응을 거쳐 현재 국내에서 유행하는 합성대마를 만들 수 있는 제조 중간체로 확인됐다. 이들 물질은 '마약류 관리에 관한 법률'상 마약류에 해당한다.

국과수는 이번 분석 결과가 그동안 해외에서 완성된 제품 형태로 주로 들어오던 합성대마류가 국내에서 직접 합성·제조됐음을 보여주는 사례라고 설명했다.

신종 물질은 구체적인 투약량이나 독성에 대한 정보가 부족하고 사용자가 섭취량을 가늠하기도 어려워 심각한 중독 사고나 2차 범죄로 이어질 위험이 있다는 게 국과수의 설명이다.

국과수는 이번 연구를 통해 압수물에서 검출된 물질의 화학구조와 합성대마 제조 중간체 여부를 규명하면서 국내 마약류 불법 제조를 입증할 수 있는 과학적 근거를 마련했다고 평가했다.

해당 물질의 구조와 질량스펙트럼 등 정밀 분석 정보는 경찰청과 관세청 등 관계기관에 공유할 예정이다. 이를 통해 관련 범죄 수사와 제도적 규제 마련을 지원한다는 계획이다.

이봉우 국과수 원장은 "이번 성과는 단순히 신종 마약류를 분석하는 수준을 넘어 제조 과정을 해석해 합성 관련 중간체까지 찾아내는 국과수의 감정 역량을 보여준 것"이라며 "새로운 원료나 반제품 형태의 마약류가 유입되더라도 신속히 구조를 밝혀내고 관계기관과 정보를 공유해 마약류 제조와 유통을 선제적으로 차단하겠다"고 말했다.

abc123@newspim.com