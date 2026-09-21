치킨마루, 아시안게임 야구 일정 맞춰 배달앱 할인 프로모션 진행

[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 치킨 브랜드 치킨마루가 '2026 아이치·나고야 아시안게임' 야구 종목 일정에 맞춰 오는 21일부터 27일까지 배달 애플리케이션 플랫폼을 통한 할인 프로모션을 진행한다.

[사진=치킨마루 제공]

이번 행사는 배달의민족과 쿠팡이츠 두 곳에서 운영된다. 세부 혜택을 살펴보면 배달의민족에서는 신규 가입 고객을 대상으로 3,000원의 할인 혜택을 제공하며, 쿠팡이츠에서는 전체 이용 고객을 대상으로 최대 3,000원의 할인을 적용한다.

할인 프로모션 기간은 대한민국 야구 대표팀의 조별리그 및 본선 경기 일정과 연계되어 지정됐다. 야구 대표팀은 21일 오후 6시 30분 대만과의 조별리그 첫 경기를 치르며, 22일 오후 6시 30분에는 홍콩, 23일 낮 12시에는 태국과 차례로 경기를 진행한다. 이후 예선 조별리그 결과에 따라 25일과 26일 양일간 슈퍼라운드가 열리며, 27일 최종 메달 결정전을 끝으로 대회 일정이 마무리된다.

치킨마루 측은 대만전(21일)과 홍콩전(22일) 등 주요 예선 경기 일정이 저녁 식사 시간대인 오후 6시 30분에 배정됨에 따라, 자택에서 경기를 시청하는 수요층의 배달 주문이 증가할 것으로 내다보고 관련 메뉴 판매를 전개한다.

주요 판매 품목으로는 다인용 세트 메뉴와 핑거푸드 형태의 제품이 꼽힌다. 세트 메뉴인 '씩스팩'은 순살치킨과 치즈볼, 케이준 감자 등 여러 품목이 단일 용기에 구성되어 있어 다수가 함께 소비하기 용이하게 기획됐다. 단품 메뉴인 '목살로망 페퍼콕콕'은 닭목살 부위에 후추를 첨가해 조리한 제품으로, 이 밖에도 크리스피치킨, 순살치킨, 반반치킨 등의 기본 라인업도 동일하게 제공된다.

치킨마루 관계자는 "아시안게임 주요 경기가 저녁 시간대에 배정된 점을 고려해 배달 플랫폼 할인 혜택을 기획했다"며 "향후에도 주요 스포츠 경기 및 시즌별 일정과 연계된 혜택을 운영할 계획"이라고 밝혔다.

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