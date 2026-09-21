신한은행, 퇴직연금 ETF '당일매매' 서비스 시행

AI 핵심 요약beta
- 신한은행이 21일 퇴직연금 ETF 당일매매 서비스를 시작했다.
- DC·IRP 고객은 ETF 매도 당일 다른 ETF로 재투자할 수 있다.
- 이어 거래하기와 실시간 정보로 연금자산 관리 편의성을 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
ETF·예금·펀드·TDF 간 상품 변경도 지원
[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 퇴직연금 계좌에서 ETF를 매도한 당일 다른 ETF로 재투자할 수 있는 서비스를 선보인다.
신한은행은 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 고객을 대상으로 '퇴직연금 ETF 당일매매 서비스'를 시작한다고 21일 밝혔다.
기존에는 퇴직연금 계좌에서 ETF를 매도하면 매도대금 결제가 완료될 때까지 다음 상품을 거래하기 어려웠지만, 이번 서비스 도입으로 매도한 당일 해당 자금을 활용해 다른 ETF를 매수할 수 있게 됐다.
ETF 매도 체결 결과는 시스템을 통해 최소 2분에서 최대 10분 이내 계좌 잔고에 반영된다. 고객은 매도대금 결제를 기다리지 않고 다음 투자로 신속하게 넘어갈 수 있다.
신한은행은 ETF 매도와 매수 절차를 연결하는 '이어 거래하기' 기능도 은행권 최초로 적용했다. ETF를 매도한 뒤 별도의 메뉴를 다시 찾아갈 필요 없이 이어지는 화면에서 다음 상품의 매수 절차를 진행할 수 있도록 했다.
ETF뿐 아니라 예금과 펀드, 타깃데이트펀드(TDF) 등 다른 퇴직연금 상품으로 자산을 변경하는 것도 가능하다. 예금·펀드·TDF에서 ETF로 옮기거나 ETF를 다른 상품으로 변경하는 방식으로 고객의 투자전략에 따라 포트폴리오를 조정할 수 있다.
디지털 기반 ETF 정보 조회 기능도 강화했다. 신한은행은 이달부터 '신한 슈퍼SOL'을 통해 관심 ETF의 시세와 주요 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 관심 상품의 정보를 확인한 뒤 상품 변경과 거래 결과 확인까지 하나의 디지털 환경에서 이용할 수 있다.
한편, 신한은행의 퇴직연금 적립금은 2026년 2분기 말 기준 58조8888억원으로 전체 퇴직연금 사업자 가운데 가장 큰 규모다. 신한은행은 이를 기반으로 퇴직연금 상품 라인업과 디지털 거래 환경, 전문 상담 역량을 강화해 연금자산 관리 경쟁력을 높인다는 계획이다.
peterbreak22@newspim.com