신한은행, 퇴직연금 ETF '당일매매' 서비스 시행

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은행권 최초 '이어 거래하기' 적용

ETF·예금·펀드·TDF 간 상품 변경도 지원

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 신한은행이 퇴직연금 계좌에서 ETF를 매도한 당일 다른 ETF로 재투자할 수 있는 서비스를 선보인다.

신한은행은 확정기여형(DC)과 개인형퇴직연금(IRP) 고객을 대상으로 '퇴직연금 ETF 당일매매 서비스'를 시작한다고 21일 밝혔다.

[사진=신한은행]

기존에는 퇴직연금 계좌에서 ETF를 매도하면 매도대금 결제가 완료될 때까지 다음 상품을 거래하기 어려웠지만, 이번 서비스 도입으로 매도한 당일 해당 자금을 활용해 다른 ETF를 매수할 수 있게 됐다.

ETF 매도 체결 결과는 시스템을 통해 최소 2분에서 최대 10분 이내 계좌 잔고에 반영된다. 고객은 매도대금 결제를 기다리지 않고 다음 투자로 신속하게 넘어갈 수 있다.

신한은행은 ETF 매도와 매수 절차를 연결하는 '이어 거래하기' 기능도 은행권 최초로 적용했다. ETF를 매도한 뒤 별도의 메뉴를 다시 찾아갈 필요 없이 이어지는 화면에서 다음 상품의 매수 절차를 진행할 수 있도록 했다.

ETF뿐 아니라 예금과 펀드, 타깃데이트펀드(TDF) 등 다른 퇴직연금 상품으로 자산을 변경하는 것도 가능하다. 예금·펀드·TDF에서 ETF로 옮기거나 ETF를 다른 상품으로 변경하는 방식으로 고객의 투자전략에 따라 포트폴리오를 조정할 수 있다.

디지털 기반 ETF 정보 조회 기능도 강화했다. 신한은행은 이달부터 '신한 슈퍼SOL'을 통해 관심 ETF의 시세와 주요 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 서비스를 제공하고 있다. 관심 상품의 정보를 확인한 뒤 상품 변경과 거래 결과 확인까지 하나의 디지털 환경에서 이용할 수 있다.

한편, 신한은행의 퇴직연금 적립금은 2026년 2분기 말 기준 58조8888억원으로 전체 퇴직연금 사업자 가운데 가장 큰 규모다. 신한은행은 이를 기반으로 퇴직연금 상품 라인업과 디지털 거래 환경, 전문 상담 역량을 강화해 연금자산 관리 경쟁력을 높인다는 계획이다.

peterbreak22@newspim.com