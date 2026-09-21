육군 25사단, DMZ 작전 중 미상 폭발…간부 3명 국군수도병원서 치료

AI 핵심 요약beta
- 육군 25사단 소속 간부 3명이 21일 DMZ서 폭발로 다쳤다
- 부상자 3명은 국군수도병원으로 이송돼 치료를 받고 있다
- 군은 폭발물 종류와 원인을 조사하며 안전조치를 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
폭발물 종류·매설 주체 미확인…군, 사고 경위·현장 안전점검
[서울=뉴스핌] 오동룡 군사방산전문기자 = 21일 오전 육군 25사단 관할 서부전선 비무장지대(DMZ) 군사분계선(MDL) 이남 지역에서 작전을 수행하던 우리 군 간부 3명이 미상의 폭발로 부상해 국군수도병원에서 치료를 받고 있다.
합동참모본부에 따르면, 사고 직후 부상자 2명은 응급헬기로 긴급 후송됐으며, 육로로 이동한 나머지 1명도 헬기를 이용해 국군수도병원으로 이송됐다. 사고 당시 작전에 참여했던 장병들도 국군수도병원으로 이동했다.
사고는 육군 25사단이 관할하는 MDL 이남 DMZ 내 작전 지역에서 발생했다. 군은 부상자 치료와 함께 현장 안전조치를 우선 시행하고, 폭발물 종류와 폭발 원인, 구체적 사고 경위를 조사하고 있다.
현재까지 폭발물이 지뢰인지, 다른 종류의 폭발물인지와 매설 또는 유입 경위는 공식적으로 확인되지 않았다. 일부 보도에서는 지뢰 폭발 가능성과 부상자 2명의 중상 가능성이 제기됐지만, 합참은 공식 공지에서 '미상 폭발'로만 밝혔다. 이에 따라 현 단계에서 폭발 원인이나 매설 주체를 단정하기는 이르다.
DMZ는 과거 매설 지뢰와 미확인 폭발물이 남아 있을 수 있는 지역이다. 군은 추가 위험 여부를 확인하는 동시에 어떤 폭발물이 사고를 일으켰는지, 해당 폭발물이 어디에서 유입됐거나 매설됐는지를 집중적으로 들여다볼 것으로 보인다.
gomsi@newspim.com