한화생명·세브란스병원, '치매 케어 컨설턴트' 양성 과정 개설

AI 핵심 요약beta
- 한화생명이 21일 세브란스병원과 치매 상담 교육과정을 개설했다
- 자회사형 GA와 제휴 GA 설계사들을 교육 대상으로 삼았다
- 의학·금융 교육으로 치매보험·간병 대비 상담 역량을 높이겠다고 했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 한화생명은 세브란스병원과 손잡고 설계사의 치매 상담 전문성을 높이기 위한 '치매 케어 컨설턴트' 양성 과정을 개설했다고 21일 밝혔다.
교육 대상은 한화생명금융서비스와 한화라이프랩, 한화피플라이프 등 자회사형 GA는 물론 한화생명과 제휴한 모든 GA 소속 설계사다.
교육은 한화생명 사내 온라인 교육 플랫폼을 통해 진행된다. 세브란스병원은 치매 예방과 관리에 관한 의학 교육을, 한화생명은 치매보험과 간병 리스크 컨설팅 교육을 각각 맡는다.
세브란스병원 교육은 김어수 연구부원장이 맡아 ▲치매 바로 알기 ▲인지기능 모니터링 자가검사 활용법 ▲치매 예방 가이드 등을 소개한다.
한화생명 교육에서는 ▲치매보험 구조와 경제적 대비 ▲간병 리스크 ▲치매보험 컨설팅 등 실무 중심의 재무 교육을 제공한다.
한화생명은 이번 과정을 통해 설계사가 치매 진행 과정과 간병 리스크를 보다 정확히 이해하고 고객 상황에 맞는 대비책을 안내할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이종호 한화생명 마케팅실장은 "세브란스병원의 의학적 전문성과 한화생명의 금융 컨설팅 역량을 결합해 치매 상담의 전문성을 높일 수 있는 교육 과정을 마련했다"며 "설계사들이 치매 관련 상담에서 보다 전문적인 설명과 제안을 할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com