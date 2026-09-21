롯데카드, 다이소 최대 50% 할인 '다이소엔로카' 출시

AI 핵심 요약beta
- 롯데카드가 21일 다이소엔로카를 출시했다
- 다이소 5000원 이상 결제 시 30% 할인했다
- 생활 업종 할인과 무이자 할부도 제공했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
음식점·배달앱·영화·여행·병원·OTT 등 생활업종 혜택 제공
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 롯데카드는 아성다이소와 협업해 다이소와 생활 밀착 업종에서 할인 혜택을 제공하는 '다이소엔로카'를 출시했다고 21일 밝혔다.
다이소엔로카는 다이소에서 5000원 이상 결제하면 결제금액의 30%를 할인해준다. 전월 이용금액이 30만원 이상이면 월 1만5000원, 60만원 이상이면 월 2만5000원까지 할인받을 수 있으며 월 최대 5회 적용된다.
특히 내년 9월 20일까지 20% 추가 할인 혜택을 제공해 다이소 이용 시 최대 50% 할인을 받을 수 있다.
생활 밀착 업종 혜택도 담았다. 음식점·배달앱과 영화·여행, 병원·약국 업종에서는 각각 10%, OTT에서는 30% 할인 혜택을 제공한다.
전월 이용금액이 30만원 이상이면 각 영역별 월 최대 3000원, 60만원 이상이면 월 최대 5000원까지 할인받을 수 있다.
국내 가맹점에서 5만원 이상 결제할 경우 2~3개월 무이자 할부 혜택도 제공한다.
연회비는 국내전용과 해외겸용 모두 2만원이다. 카드는 전국 다이소 직영점·가맹점과 다이소몰 앱, 롯데카드 앱 및 홈페이지에서 신청할 수 있다.
롯데카드 관계자는 "젊은 세대부터 합리적인 소비를 중시하는 중장년 고객까지 폭넓은 고객층을 보유한 다이소와 함께 제휴카드를 선보이게 됐다"며 "생활과 밀접한 업종 할인 혜택을 더해 일상적인 소비에서 실질적인 혜택을 누릴 수 있도록 설계했다"고 말했다.
yunyun@newspim.com