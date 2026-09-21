통합 앞둔 동양생명·ABL생명, 첫 공동 사회공헌

AI 핵심 요약beta
- 동양생명과 ABL생명이 18일 첫 공동 봉사활동을 했다.
- 양사는 서울어린이대공원서 정원 가꾸기 봉사를 진행했다.
- 임직원 30명이 참여해 기후위기 대응에 힘썼다.
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잡초 제거·초화류 식재하며 지역사회 녹지환경 개선
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 우리금융그룹 계열사 동양생명과 ABL생명이 통합 계획 발표 이후 첫 공동 사회공헌활동에 나섰다.
동양생명은 지난 18일 ABL생명과 함께 서울 광진구 서울어린이대공원에서 정원 가꾸기 봉사활동을 진행했다고 21일 밝혔다.
이번 봉사활동은 지난달 양사의 통합 계획 발표 이후 처음으로 마련된 공동 사회공헌활동이다. 양사 임직원이 함께 기후위기 대응과 생물다양성 증진 활동에 참여하며 소통과 협력을 강화하기 위해 기획됐다.
서울그린트러스트와 함께 진행한 봉사활동에는 동양생명과 ABL생명 임직원 각 15명씩 총 30명이 참여했다.
임직원들은 약 2시간 동안 서울어린이대공원 내 비밀정원을 중심으로 여름철 무성하게 자란 잡초를 제거하고 초화류를 식재하는 등 녹지환경 정비 활동을 펼쳤다.
동양생명 관계자는 "이번 봉사활동은 동양생명과 ABL생명이 함께 힘을 모아 지역사회를 위한 사회적 가치를 만들어 간다는 데 의미가 있다"며 "앞으로도 양사가 협력해 지역사회와 환경에 실질적으로 도움이 될 수 있는 다양한 사회공헌활동을 확대해 나가겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com