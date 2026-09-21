전기레인지 화재 3년째 증가…10건 중 9건은 '사용자 부주의'

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

소방청, '전기레인지 안전사용 수칙 및 리콜 제품 점검' 캠페인

2023년 350건→지난해 434건…올해 8월까지 257건 발생

[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 가정에서 인덕션과 하이라이트 등 전기레인지 사용이 늘면서 관련 화재도 증가하고 있다. 특히 화재 10건 중 약 9건이 음식물 조리 중 방치나 가연물을 가까이 두는 등 사용자 부주의로 발생한 것으로 나타났다.

소방청과 산업통상자원부 국가기술표준원, 한국소비자원은 전기레인지 화재사고 예방을 위해 안전사용 수칙과 리콜 대상 제품 확인 방법을 안내하는 공동 캠페인을 실시한다고 21일 밝혔다.

[자료=소방청]

전기레인지 관련 화재는 2023년 350건에서 2024년 369건, 지난해 434건으로 해마다 증가했다. 올해도 8월까지 257건이 발생한 것으로 집계됐다.

화재 원인을 분석한 결과 음식물 조리 중 발생한 사고가 435건으로 전체의 35%를 차지해 가장 많았다.

이어 사용 부주의가 322건(26%), 가연물 근접 방치가 312건(25%)으로 나타났다. 이 같은 소비자 부주의로 발생한 화재는 총 1242건으로 전체의 88%에 달했다.

이에 소방청과 국가기술표준원, 한국소비자원은 전기레인지 사용 시 조리 중 자리를 비우지 않고 사용 후에는 전원이 꺼졌는지 확인해야 한다고 당부했다.

종이나 천 등 불이 붙기 쉬운 물건을 전기레인지 주변에 두지 않고 잠금 기능을 활용해 반려동물 등에 의한 오작동을 예방하는 것도 권고했다.

현재 사용하는 전기레인지가 리콜 대상 제품인지도 확인할 필요가 있다.

㈜하츠(Haatz)의 자발적 리콜 안내에 따르면 일부 전기레인지는 내부 핵심 제어부품인 커패시터에 순간적인 과부하가 발생할 경우 화재로 이어질 위험이 있는 것으로 확인됐다.

소비자는 제품에 표시된 모델명과 제조연월을 리콜 대상 정보와 비교해 해당 여부를 확인해야 한다. 리콜 대상 제품이라면 즉시 사용을 중단하고 하츠 고객지원센터나 하츠 홈페이지를 통해 안전조치를 받아야 한다.

소방청과 국가기술표준원은 "전기레인지 화재는 일상 속 작은 실천으로 예방할 수 있다"며 "안전사용 수칙을 생활화하고 리콜 정보도 꼼꼼히 확인해 전기레인지 화재 예방에 함께해 달라"고 당부했다.

abc123@newspim.com