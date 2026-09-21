네이버에서 '추석' 검색하면 공항·교통정보 한 눈에

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귀성길 교통 정보·공휴일 병원 등 서비스 제공

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 네이버가 추석 연휴를 맞아 교통상황 확인과 예약 서비스 등의 맞춤 서비스를 선보인다.

네이버는 명절 기간 사용자들의 편의를 위해 검색 서비스에 추석 특화 콘텐츠를 추가하고 예약 서비스의 접근성을 높였다고 21일 밝혔다.

네이버는 명절 기간 사용자들의 편의를 위해 검색 서비스에 추석 특화 콘텐츠를 추가하고 예약 서비스의 접근성을 높였다고 21일 밝혔다. [사진= 네이버]

구체적으로 검색 서비스에는 추석 음식 레시피, 명절 준비물, 귀성길 교통정보 등 명절 관련 정보를 한눈에 볼 수 있는 특화 페이지를 마련했다. 예약 서비스는 명절 기간 식당, 숙박, 교통편 예약을 쉽게 할 수 있도록 개선했다.

연휴 기간 동안 여행을 계획하고 있다면 네이버에서 공항 실시간 대기 정보를 확인할 수 있다. 인천국제공항 출국장 대기시간, 김포공항 탑승 소요 시간 등도 알 수 있다.

이외에도 ▲공항 실시간 주차장 현황 ▲인천공항 면세점 영업시간 및 매장 위치 ▲국내/국제 공항 운항 정보 등 다양한 편의 정보도 네이버 검색을 통해 간편하게 확인할 수 있다.

'공휴일 병원', '24시간 병원' 등을 검색하면 관련 병·의원 플레이스 목록을 확인할 수 있으며 연휴 기간 적용되는 임시 진료시간도 안내한다. 귀성·귀경길 차량 사고가 났다면 자동차 보험이 적용되는 병원도 탐색할 수 있다.

네이버 호텔에서는 국내외 주요 예약 사이트의 실시간 숙박 요금을 한눈에 비교하고, 원하는 숙소를 편리하게 찾아볼 수 있다. 이번 프로모션 기간에는 검색 결과에 노출되는 시크릿몰 객실에 최대 3% 할인이 적용되며 결제 시 기본 적립 1%에 추가 적립 4%를 더해 Npay 포인트를 최대 5%까지 받을 수 있다.

네이버 클립은 추석 연휴를 맞아 9월 23일부터 26일까지 총 4일간, 연휴 일정에 맞춘 다채로운 콘텐츠를 선보인다.

연휴를 앞둔 23일에는 휴양지와 핫플레이스, 무료 개방 고궁, 미술관 등 연휴 동안 떠나볼 만한 나들이·여행 콘텐츠를 만나볼 수 있다. 추석 전날인 24일에는 전통 명절 음식부터 집에서 간단하게 따라 할 수 있는 요리까지 다양한 추석 음식과 레시피 콘텐츠를 제공한다.

추석 당일인 25일에는 '가족과 함께'를 콘셉트로 가족·커플·키즈 등 소중한 사람들과 함께 즐길 수 있는 콘텐츠를 큐레이션한다.

연휴 마지막 날인 26일에는 아직 남아 있는 주말을 알차게 활용하고 일상 복귀를 준비할 수 있도록 운동과 건강 관리 등 '갓생 루틴'을 담아낸 콘텐츠를 선보인다.

스트리밍 플랫폼 치지직은 총 9개의 공식 중계 채널을 통해 '2026 아이치·나고야 아시안게임'을 생중계한다.

▲방송인 유병재 ▲전 프로야구 선수 유희관 ▲축구 국가대표 스타들이 함께하는 '슛포러브'를 비롯해 ▲스탯캐스터 ▲박종윤 ▲농떼르만 등 다양한 인기 스트리머들이 같이보기에 참여해 생생한 해설과 응원을 전한다. 이 외에도 시청 권한을 갖춘 치지직 스트리머라면 누구나 자유롭게 같이보기를 진행할 수 있다.

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