장동혁 "육군 25사단 지뢰 폭발 추정 사고...北 지뢰면 책임 물어야"

AI 핵심 요약beta
- 장동혁 대표가 21일 DMZ 지뢰 사고 철저 조사를 촉구했다
- 장 대표는 북한 유실 지뢰 가능성도 거론하며 항의 필요성을 말했다
- 육군 25사단 수색 중 3명 부상, 2명 중상으로 이송됐다
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[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 장동혁 국민의힘 대표는 21일 서부전선 최전방인 육군 25사단에서 비무장지대(DMZ) 수색 작전 중 지뢰 폭발로 추정되는 사고가 발생한 것과 관련해 "군의 신속하고 철저한 사고 조사를 촉구한다"고 밝혔다.
장 대표는 이날 페이스북을 통해 "DMZ 수색 작전을 벌이던 우리 군 간부 3명이 중상을 입고 긴급 후송됐다. 큰 부상이 아니기를 진심으로 바란다"며 이같이 밝혔다.
장 대표는 "지난 7월 군 당국은 '북한 지역 폭우로 북한군이 비무장지대에 다량으로 매설한 지뢰 중 일부가 유실된 정황이 있다'면서 주의를 당부한 바 있다"며 "만약 북한군 유실 지뢰로 밝혀진다면 반드시 북한에 항의하고 책임을 따져야 한다"고 강조했다.
그는 "소중한 우리 청년들이 부상을 당했다"며 "나무호 미사일 피격 때처럼 덮고 넘어가려 해서는 안 될 것"이라고 주장했다.
이어 "나라와 국민을 지키는 것이 군의 역할이라면 군의 생명을 지키는 것은 정부의 당연한 책임"이라며 "다시 한번 부상 장병들의 조속한 회복을 기원한다"고 덧붙였다.
합동참모본부에 따르면 이날 오전 육군 25사단 장병들이 DMZ에서 수색작전을 수행하던 중 지뢰 폭발로 추정되는 사고가 발생했다. 부상자는 국군수도병원으로 이송됐으며 2명이 중상, 1명이 경상인 것으로 파악됐다.
jeongwon1026@newspim.com