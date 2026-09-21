[월간 ANDA] 'AI·에너지안보' 아시아 협력 새 장 열다…10월호 발간

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[서울=뉴스핌] 김영현 기자 = 종합뉴스통신사 뉴스핌이 발행하는 월간지 'ANDA' 10월호가 21일 발간됐다.

이번 호는 지난 11일 서울 여의도에서 열린 '뉴스핌 아시아포럼'의 대주제인 'AI 대전환·에너지안보-아시아 협력 새 장 열다'를 심층 분석한 내용을 커버스토리로 다뤘다. AI 기술 발전이 가져올 산업 구조 변화와 에너지 안보 문제가 아시아 지역 협력의 새로운 축으로 부상하고 있다는 진단을 담았다.

커버 스토리에서는 ▲AI·에너지 안보 대전환기…아시아 협력의 새 장 열렸다 ▲中 디지털 경제와 로봇 공세…"한·중 상호 보완적 협력 강화 필요" ▲다가온 10년의 투자 청사진…한·베 'AI·에너지 인프라' 협력 시대 활짝 등을 소개한다.

특히 중국의 디지털 경제와 로봇 산업 공세가 본격화하는 가운데 한국과의 상호 보완적 협력 필요성을 강조했고, 베트남과는 AI와 에너지 인프라 분야에서 향후 10년을 내다본 투자 청사진이 제시됐다.

조선업과 AI 기술을 중심으로 경제가 급성장하는 인도 등 주요 아시아 국가들의 정세와 협력 방향도 심층 진단했다.

고품격 글로벌 투자 뉴스 GAM(Global Asset Management)에서는 ▲과잉저축 시대의 종언과 '귀해진 돈' ▲돈들의 결별…차이나머니 보법이 달라졌다 ▲美 떠받친 1조 달러 돈줄…日 자금이 돌아선다 등을 다뤘다.

글로벌 자금 흐름의 구조적 변화와 함께 차이나머니의 투자 행태 변화, 일본 자금의 미국 시장 이탈 등 거시 투자 환경의 전환을 짚었다.

재테크 코너에서는 ▲'크립토 윈터' 끝나가나…비트코인에 '봄기운' ▲ETF는 펀드, ETN은 증권…비슷한 두 상품의 결정적 차이 ▲사망보험금도 설계한다…자녀 교육비·배우자 생활비로 분할 지급 등의 내용을 소개한다.

이외에도 ▲[주식 고수] 이진우 메리츠증권 리서치센터장 "하반기 코스피 1만포인트 전망…금융·화장품株 등 주목" ▲[연예 포커스] "원하는 게 나올 때까지 또 산다"…편의점 달군 '랜덤 굿즈' ▲[시승기] '디 올 뉴 아반떼' AI·자율주행 '굿'…높아진 가격표는 아쉬움도 관심을 끈다.

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yh161225@newspim.com