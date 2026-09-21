강원자치도 행정국, 양양전통시장서 '추석맞이 장보기 행사' 진행

AI 핵심 요약beta
- 강원 양양군이 21일 추석맞이 장보기 행사를 했다.
- 행정국 130여 명이 양양전통시장에서 물품을 샀다.
- 가족센터를 찾아 출산·육아 지원도 점검했다.
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[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 양양군은 21일 추석 명절을 앞두고 강원특별자치도 행정국(국장 심원섭) 직원들과 양양전통시장에서 '추석맞이 전통시장 장보기 행사'를 진행했다고 밝혔다.
전통시장 장보기에는 심원섭 국장을 포함해 전혁찬 총무과장, 권용덕 세정과장, 박희자 회계과장, 최종필 재산정책과장, 손준호 지능정보정책과장 등 행정국 간부와 직원 130여 명이 참석했다.
행정국 직원들은 양양전통시장에서 명절 제수용품과 지역 특산물을 구매했다. 특히 이들은 고물가 및 경기 침체로 어려움을 겪고 있는 전통시장 상인들을 격려하며 지역 소비 촉진과 전통시장 활성화에 기여했다.
이어 심원섭 국장과 직원들은 양양군가족센터를 방문해 관계자들을 격려하고 위문품을 전달했다. 또 센터 내 어린이집과 공공산후조리원, 장난감도서관 등 주요 시설을 살펴보며 운영 현황을 점검하고 인구 감소에 대응하기 위한 양양군의 출산 및 육아 지원 정책을 점검했다.
양양군은 이번 행사를 통해 전통시장 및 지역 상권의 소비 활성화뿐만 아니라 강원특별자치도와의 협력을 강화해 출산 및 육아 지원 정책이 더욱 효과적으로 추진되기를 기대하고 있다.
심원섭 강원특별자치도 행정국장은 "이번 행사가 명절을 앞두고 어려움을 겪고 있는 전통시장 상인 및 지역 주민들에게 조금이나마 도움이 되기를 바라며, 앞으로도 이들을 위해 지속적으로 소통하겠다"고 말했다.
양양군 권영수 차지행정담당관은 "추석을 앞두고 강원특별자치도 행정국 직원들이 양양전통시장을 방문해 지역경제 활성화에 기여해주신 것에 감사드리며 향후에도 전통시장과 지역 상권의 활성화를 위해 긴밀히 협력하겠다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com