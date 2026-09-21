BNK부산·경남은행, 하반기 신입행원 공개채용

AI 핵심 요약beta
- BNK금융그룹이 21일부터 신입행원 공채를 시작했다.
- 부산은행·경남은행이 블라인드 방식으로 채용한다.
- AI·데이터 활용 통합직군을 11월 중순 선발한다.
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[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = BNK금융그룹이 부산은행과 경남은행의 하반기 신입행원 공개채용에 나선다.
BNK금융그룹은 21일부터 BNK부산은행과 BNK경남은행의 하반기 신입행원 공개채용 지원서 접수를 시작한다고 밝혔다.
이번 채용은 학력과 연령, 전공, 성별 등에 별도 제한을 두지 않는 블라인드 방식으로 진행된다. 취업지원 대상자와 등록 장애인은 관련 법령에 따라 우대한다.
지역 인재 확보를 위해 부산·울산·경남 지역 고등학교 또는 대학교 졸업자를 대상으로 한 지역전형도 모집 직군별로 운영한다.
올해 채용의 특징은 신입행원을 '통합직군'으로 선발한다는 점이다. 금융 업무의 디지털 전환이 빨라지는 가운데 기존 고객 응대와 영업 역량뿐 아니라 데이터와 인공지능(AI) 등 디지털 기술을 활용할 수 있는 인재를 확보하기 위한 취지다.
통합직군은 고객 접점에서 필요한 영업 역량을 기본으로 갖추면서 디지털 활용 능력을 더해 영업 현장과 본부의 다양한 업무를 수행할 수 있는 인재를 의미한다.
채용 과정은 부산은행과 경남은행 모두 서류전형, 필기전형, 종합면접, 최종면접 순으로 진행된다. 최종 합격자는 11월 중순께 결정될 예정이다.
지원 기간과 전형별 세부 일정 등은 BNK금융지주와 부산은행, 경남은행 채용 홈페이지에서 확인할 수 있다.
peterbreak22@newspim.com