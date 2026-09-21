KOTRA, K-스마트팜 아시아 수출 확대…베트남·인니·중국서 210건 상담

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스마트팜 기업 13개사·현지 바이어 100여곳 참여

스마트온실·환경제어·농장관리 플랫폼 수출 상담

"농식품부와 협력해 해외 수요 밀착 지원할 것"

[세종=뉴스핌] 김하영 기자 = 대한무역투자진흥공사(KOTRA, 사장 강경성)가 국내 스마트팜 기업 13개사와 함께 베트남·인도네시아·중국 시장 공략에 나섰다.

KOTRA는 농림축산식품부와 지난 14일부터 오는 22일까지 베트남 호치민과 인도네시아 자카르타, 중국 웨이팡·우한에서 'K-스마트팜 수출 로드쇼'를 진행한다고 21일 밝혔다.

이번 행사에는 국내 스마트팜 기업 13개사가 참가해 현지 바이어 100여개사와 수출 상담을 진행했다. 스마트온실과 시설재배 시스템, 환경제어·자동화 솔루션, 농장관리 플랫폼 등 스마트팜 전반이 대상이다.

한국 참가기업들이 중국 산둥성 웨이팡시 스마트온실 농업단지를 방문해 현지 스마트팜 운영 현황을 살펴보고 사업 협력 기회를 모색했다. [사진=KOTRA] 2026.09.21 gkdud9387@newspim.com

인도네시아는 과일과 채소 소비 증가에 따라 안정적인 품질과 연중 생산이 가능한 스마트팜에 대한 관심이 높아지고 있다. 특히 고온다습한 기후에 맞는 시설과 환경제어 기술을 중심으로 인공지능(AI)과 사물인터넷(IoT)을 활용한 스마트팜 수요가 커지고 있다.

베트남도 정부 주도로 스마트농업 확대에 나서고 있다. 베트남 정부는 지난 2022년 '농업·농촌 개발 분야 디지털 전환계획'을 발표하고 스마트팜과 데이터 기반 영농을 장려하고 있다.

중국에서는 수출뿐 아니라 현지 기업과의 기술 제휴와 합작법인 설립 등 협력 가능성을 살폈다.

중국의 주요 채소 생산지인 산둥성 웨이팡에서는 스마트온실 농업단지와 종자 연구개발, 대규모 농업단지를 운영하는 현지 기업을 방문했다. 이후 현지 바이어와 일대일 수출 상담을 진행했다.

현지 바이어 및 우리 참가기업이 자카르타/호치민에서 열린 '동남아 중국 스마트팜 수출 로드쇼'에서 비즈니스 상담을 하고 있다. [사진=KOTRA] 2026.09.21 gkdud9387@newspim.com

곡물 재배와 민물어 양식, 차 생산, 양돈 등 다양한 스마트팜 수요가 있는 우한에서는 국내 참가기업이 10만달러 규모의 수직재배 기술 수출 상담을 진행했다.

이번 로드쇼에서 국내 기업들은 모두 210건의 상담을 진행했다. KOTRA는 현지 기업과의 후속 협의를 지원해 실제 수출 성과로 이어질 수 있도록 지원할 계획이다.

김명희 KOTRA 부사장 겸 산업혁신성장본부장은 "중국, 인도네시아, 베트남, 라오스 등 아시아 주요국들이 농업 현대화를 위해 스마트팜 도입에 속도를 내고 있다"며 "농식품부와 협력해 우리 기업들이 스마트 농업에서 최고의 파트너가 될 수 있도록 해외 수요를 발굴해 밀착 지원하겠다"고 말했다.

gkdud9387@newspim.com