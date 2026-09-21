배민, 사회적 가치 페스타서 '도시락 사회공헌' 성과 공개

AI 핵심 요약beta
- 우아한형제들이 21일 배민도시락 성과를 공개했다
- 배민도시락은 결식아동 약 19만끼를 지원했다
- 다음달 전국푸드뱅크와 위기가구 캠페인을 연다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
내달 위기가구 지원 캠페인
[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 배달의민족 운영사 우아한형제들은 결식 우려 아동에게 약 19만끼를 전달한 '배민도시락' 사업의 성과를 '제3회 사회적 가치 페스타 2026'에서 공개한다고 21일 밝혔다.
우아한형제들은 2020년부터 '배민방학도시락'을 운영해 지난달까지 누적 7984명에게 식사를 지원했다. 올해는 '배민응원도시락'으로 사업을 넓혀 전국소년체육대회와 진천선수촌 등에서 스포츠 선수들을 응원하는 이벤트를 열고 있다.
대한상공회의소가 주최하는 이번 행사는 21일부터 오는 22일까지 서울 삼성동 코엑스에서 열린다. 사회문제 해결을 위해 정부·기업·시민사회·학계가 참여하며 약 300개 전시·마켓 부스와 40여개 세션을 운영한다.
우아한형제들은 '배민의 도시락 이야기' 부스에서 사업의 시작과 현황, 협업 후기를 소개한다. 배민 앱을 본떠 주문확인·조리중·배달중·배달완료 등 배달 과정에 맞춰 내용을 구성했다.
관람객을 위한 '나만의 도시락 DIY' 체험 공간도 마련한다. 어린이·학교·트럭 모양의 자석을 도시락에 담는 조리대 체험과 완성된 도시락을 받는 픽업존을 운영한다.
다음달에는 한국사회복지협의회 전국푸드뱅크와 함께 위기가구 지원 캠페인을 새롭게 진행할 예정이다.
kji01@newspim.com