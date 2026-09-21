소노인터내셔널, 인도네시아 첫 소노벨 개관

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발리 117실 리조트 브랜드 전환

식음시설 개편·한식 메뉴 확대

[서울=뉴스핌] 김정인 기자 = 소노트리니티그룹 소노인터내셔널은 인도네시아에 처음 소노벨 브랜드를 적용한 '소노벨 발리 레기안'을 지난 1일 공식 개관했다고 21일 밝혔다.

소노벨 발리 레기안은 2019년 문을 연 '어웨이 발리 레기안 카마킬라'의 브랜드를 바꾼 117개 객실 규모 리조트다. 레기안 해변과 주요 쇼핑·엔터테인먼트 거리에 인접해 있다.

소노벨 발리 레기안 '가든'. [사진=소노인터내셔널]

소노인터내셔널은 브랜드 전환과 함께 식음시설과 웰니스 콘텐츠, 투숙객 서비스를 개편했다. 수영장 옆에 양식 레스토랑 '셰프스 테이블'을 열고 어린이용 키즈 클럽 '더 플레이룸'을 새로 단장했다.

현지 브랜드와의 협업도 진행했다. 뷰티 브랜드 '센사티아 보태니컬즈'와 리조트의 시그니처 향을 개발했으며, 풀사이드 바에서는 인도네시아 원두 브랜드 '타나메라 커피'를 선보일 계획이다.

소노벨 발리 레기안 '디럭스 가든 테라스' 객실. [사진=소노인터내셔널]

한식 메뉴도 확대한다. '한국 미식 강화 프로그램'을 통해 현지 셰프들에게 한식 조리법과 노하우를 전수하고 투숙객에게 한식을 제공할 계획이다.

향후 객실을 추가로 열고 피트니스·루프탑 스파 등 웰니스 공간과 풀사이드 바·로비 바·모던 인도네시안 레스토랑 등 식음 공간을 새로 단장하거나 개장할 예정이다. 투숙객 전용 모바일 앱도 선보인다.

이번 개관은 소노인터내셔널 아시아 법인이 아시아태평양 지역 호텔·리조트를 확대하고 글로벌 브랜드 통합을 추진하는 과정의 하나다. 회사는 2020년 베트남 '소노벨 하이퐁'을 시작으로 미국 뉴욕·하와이·워싱턴DC와 프랑스 파리 등의 호텔을 인수하며 해외 사업을 확대해왔다.

소노인터내셔널은 현재 국내를 포함한 7개국에서 호텔·리조트 44개, 약 1만5000객실을 운영하고 있다. 2029년까지 국내외 호텔·리조트를 총 57개로 늘릴 계획이다.

kji01@newspim.com