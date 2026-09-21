워커힐 김치, 미국 수출 1년 만에 82톤 팔렸다...해외 유통망 확대

AI 핵심 요약beta
- 워커힐이 21일 미국 수출 1년 만에 김치 82톤을 기록했다.
- 워커힐은 지난해 미국 서부서 시작해 판매지역을 넓혔다.
- 워커힐은 미국·호주 이어 동남아·중동 진출을 추진했다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 워커힐 호텔앤리조트의 프리미엄 김치가 미국 수출 1년 만에 누적 82톤(t)을 기록했다고 21일 밝혔다.
워커힐은 지난해 9월 세컨드 브랜드 '워커힐호텔 김치' 약 7t을 미국 서부에 수출한 후 올해 2월 미국 전역으로 판매 지역을 넓혔다. 지난 3월에는 호주 시장에 진출했다.
올해 7월에는 프리미엄 브랜드 '수펙스(SUPEX) 김치'의 배추김치·갓김치·파김치 3종 약 1t을 미국에 처음 수출했다. 지난달 기준 해외 누적 수출량은 약 82t으로, 올해 목표인 100t 달성을 목표로 하고 있다.
워커힐은 1989년 김치연구소를 설립한 이후 37년간 축적한 노하우를 바탕으로 원재료 선정부터 절임·양념·숙성까지 제조 전 과정을 체계적으로 관리해왔다. 호텔 셰프가 맛과 제조 과정을 직접 관리하고 품질 기준에 맞는 원재료를 엄선하는 등 호텔 수준의 품질관리를 적용했다.
해외 유통 환경에 맞춘 제품 개발도 진행했다. 미국 수출 과정에서는 장거리 운송 중 발생하는 발효 가스와 외부 공기 유입에 따른 품질 변화를 고려해 기능성 밸브를 적용했다. 수펙스 김치는 미국 통관 환경을 고려해 한우 양지 육수 대신 버섯과 채소를 활용한 육수로 레시피를 변경했다.
워커힐은 미국 시장에서의 안정적인 수요를 바탕으로 판매처 확대에 나선다. 기존 유통망을 기반으로 판매 지역과 채널을 넓혀갈 예정이며, 동남아시아와 중동 등으로도 진출 범위를 확대할 계획이다.
nrd@newspim.com