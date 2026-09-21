현대글로비스 임직원 봉사단, 지역 어르신에 따뜻한 추석 나눔 실천

AI 핵심 요약beta
- 현대글로비스가 17일 구로노인종합복지관서 봉사했다
- 임직원들이 어르신 60여명과 송편 만들기 등을 했다
- 구로·노원·강북 어르신 700가구에 명절선물도 지원했다
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구로·노원·강북 지역 취약계층에 식품 꾸러미 지원
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자= 현대글로비스가 추석 명절을 앞두고 지역 어르신들을 위한 나눔 활동을 진행했다.
현대글로비스는 임직원 봉사단이 지난 17일 서울 구로구 구로노인종합복지관에서 지역 어르신 60여명을 대상으로 추석맞이 봉사활동을 펼쳤다고 21일 밝혔다.
임직원들은 어르신들과 안마와 윷놀이, 송편 만들기, 기념사진 촬영 등 다양한 프로그램을 함께하며 명절의 정을 나눴다.
행사 후에는 즉석밥과 갈비탕, 육개장, 김 등 간편식과 유과 등 명절 간식으로 구성된 추석 선물을 전달했다.
현대글로비스는 행사에 참여한 어르신뿐 아니라 구로구와 노원구, 강북구 지역 어르신 700여 가구에도 같은 구성의 명절 선물을 지원했다.
현대글로비스는 지역사회를 대상으로 한 사회공헌 활동도 지속하고 있다. 지난 6월에는 서울숲에 어린이를 위한 친환경 놀이 체험 공간을 조성했고, 지난해 12월에는 서울 관악구 난곡동 일대 홀몸 어르신 가정을 찾아 겨울철 후원물품을 전달하고 말벗 봉사를 진행했다.
현대글로비스 관계자는 "이번 활동이 지역 어르신들이 따뜻한 추석 명절을 보내는 데 조금이나마 도움이 되길 바란다"며 "앞으로도 이웃들에게 실질적인 도움을 전할 수 있는 나눔 활동을 이어가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com