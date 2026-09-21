네오위즈, '디제이맥스' 오프라인 공연 예매 시작…던파 협업 DLC 출시

AI 핵심 요약beta
- 네오위즈가 21일 디제이맥스 공연 티켓 예매를 시작했다.
- 오는 10월 10일 예스24 라이브홀서 MIRACLE 10.10을 연다.
- 던전앤파이터 협업 DLC도 출시해 15곡을 담았다.
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'던전앤파이터' 대표 OST 15곡 담은 컬래버 DLC 선봬
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 네오위즈는 리듬게임 '디제이맥스 리스펙트 V'의 오프라인 공연 'MIRACLE 10.10' 티켓 예매를 시작하고, '던전앤파이터'와 협업한 컬래버레이션 DLC를 출시했다고 21일 밝혔다.
'MIRACLE 10.10'은 오는 10월 10일 오후 7시 서울 광진구 예스24 라이브홀에서 열린다. 약 250분간 총 1500석 규모로 진행되며, 티켓은 이날 오후 7시부터 예스24 티켓에서 9만8000원에 판매된다.
공연에는 디제이맥스 로키 스튜디오 총괄 프로듀서 백승철(BEXTER)과 왕정현 게임 디렉터(XeoN)가 직접 무대에 오른다. 또 VoidRover, Mr.Funky x NWT, Pure 100%를 비롯한 10개 팀이 공연하며, Bira, Re.may, Lilygarden, Aden.K, Dyon Joo 등 보컬 및 세션 아티스트도 참여한다. 공연은 풀밴드 사운드와 라이브 세션을 중심으로 구성된다.
현장에서는 디제이맥스 브랜드 최초의 아트북을 대형화한 '빅북' 전시와 팬 밋업 등 체험 프로그램도 운영한다.
네오위즈는 지난 17일 '던전앤파이터'와 협업한 컬래버레이션 DLC도 출시했다. DLC에는 '바람의 너를'을 비롯해 '백야 ~Kapoo Remix~', '추격섬멸전 ~Wicked Frontier Remix~' 등 던전앤파이터 대표 OST 15곡이 수록됐다.
DLC 가격은 1만9800원이며 출시 후 일주일간 10% 할인 판매된다. 로키 스튜디오 사운드팀 '레이브(RAVE)'가 일부 곡의 리믹스에 직접 참여했다.
flurry327@newspim.com