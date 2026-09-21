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SK 순차입금 84조→현금 여유…산업 호황이 10대 그룹 체력 갈랐다

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AI 핵심 요약

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  • SK가 21일 반도체 호황과 리밸런싱으로 순현금 12조원으로 전환했다
  • 삼성·한화·HD현대는 주력 업종 호조로 재무체력이 개선됐다
  • 롯데·포스코·LG는 업황 부진에 부채성 자본조달 부담도 늘었다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

SK 순차입금 84조→-12조…반도체 호황에 재무체력 '반전'
삼성은 반도체·한화는 방산·HD현대는 조선…주력사업이 실적 견인
석화·철강·배터리는 中 공급과잉 직격탄…롯데·포스코·LG 고전
재무개선에도 잠재 부담…5개 그룹 부채성 자본조달 1년 새 10조↑

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 반도체·조선·방산 호황과 석유화학·철강·이차전지 부진이 엇갈리면서 국내 주요 그룹의 재무체력도 빠르게 벌어지고 있다. 삼성·SK·한화·HD현대는 주력 산업의 실적 개선으로 수익성과 현금창출력을 높인 반면 롯데·포스코·LG는 부진 업종의 부담이 이어졌다.

특히 SK는 반도체 호황에 사업 리밸런싱 효과까지 더해지며 한기평 집계 기준 2023년 말 84조원이던 순차입금이 올해 6월 말 순현금 12조원으로 전환됐다. 다만 일부 그룹에서는 주가수익스와프(PRS)와 신종자본증권 등 부채 성격의 자본조달이 늘고 있어 호황으로 확보한 현금이 실제 재무부담 축소로 얼마나 이어질지가 향후 변수로 꼽힌다.

21일 한국기업평가(KR)의 '2026년 주요 그룹의 사업포트폴리오 및 재무역량 분석' 보고서에 따르면 삼성·현대차·SK·LG·롯데·포스코·한화·HD현대·신세계·CJ 등 10개 그룹 가운데 최근 4년간 수익성이 뚜렷하게 개선된 곳은 삼성·SK·한화·HD현대였다.

SK그룹의 재무체력 변화. 반도체 호황과 사업 리밸런싱에 힘입어 순차입금과 차입금의존도가 크게 낮아졌다. [AI 인포그래픽=서영욱 기자]

◆ 반도체가 바꾼 SK 체력…84조 순차입금도 털었다

가장 극적인 변화를 보인 곳은 SK다. SK그룹의 순차입금은 한기평 집계 기준 지난 2023년 말 84조원에서 올해 6월 말 마이너스(-) 12조원으로 줄었다. 빚을 모두 갚고도 현금성 자산이 차입금보다 12조원 더 많은 '순현금' 상태로 돌아섰다는 의미다.

순차입금/상각 전 영업이익(EBITDA)도 같은 기간 4.1배에서 -0.1배로 떨어졌다. 지난 2023년 1년간 벌어들이는 현금성 이익의 4배가 넘는 순차입금을 안고 있었지만, 현재는 순현금 상태로 돌아서 사실상 차입 부담이 사라졌다는 의미다.

지난 2024년 이후 그룹 리밸런싱과 자구계획으로 차입 부담을 낮춘 데다 영업현금창출력이 개선된 영향이다. 특히 반도체가 그룹 전체를 끌어올렸다. 한기평은 SK의 경우 반도체 업황 개선이 석유화학과 이차전지 등 다른 산업의 부진을 압도하면서 그룹 전체 수익성이 상승했다고 분석했다.

여기에 비핵심 사업과 자산을 정리하는 리밸런싱이 맞물리면서 SK의 현금창출력은 커지고 차입 부담은 빠르게 낮아졌다. 반도체 호황이 단순히 SK하이닉스의 실적 개선에 그치지 않고 그룹 전체의 재무 체력을 끌어올린 셈이다.

◆ 삼성은 반도체·한화는 방산…주력 사업이 그룹 떠받쳤다

삼성 역시 AI 수요 확대에 따른 반도체 호황이 그룹 실적 개선을 견인했다. 한기평은 지난해 말과 비교해 올해 6월 사업환경이 가장 뚜렷하게 개선된 그룹으로 삼성과 SK를 꼽았다. 특히 삼성은 재무 체력에서도 두드러졌다. 수익성·커버리지·레버리지 평가에서 모두 5점 만점을 받아 10개 그룹 가운데 유일하게 전 항목에서 최고 수준을 기록했다. 차입금의존도 역시 5% 안팎에 그쳐 여타 그룹보다 낮은 수준을 유지했다.

조선과 방산을 보유한 그룹도 체력이 좋아졌다. 한화는 석유화학과 태양광의 부진을 조선·방산이 메웠다. 양질의 수주잔고를 확보한 조선·방산에서 이익이 늘면서 그룹 전체의 수익성을 떠받쳤다. HD현대도 석유화학 부진을 조선업 호황과 AI 확산에 따른 전력기기 수요 증가가 상쇄했다. 영업현금창출력이 늘면서 HD현대의 차입금의존도는 2023년 말 29%에서 올해 상반기 말 19%까지 떨어졌다.

한국기업평가가 평가한 주요 10개 그룹의 재무안정성 [AI 인포그래픽=서영욱 기자, 자료=한국기업평가]

◆ 석화·철강·배터리는 부진…롯데 재무부담 여전

반면 롯데·포스코·LG는 석유화학·철강·이차전지 등 주력 사업의 업황 부진으로 상대적으로 어려운 사업환경에 놓였다. 한기평은 지난 6월 기준 롯데·포스코·현대차·LG의 사업환경을 상대적으로 비우호적인 영역으로 평가했다.

롯데는 석유화학과 건설 업황 부진, 포스코는 전방 수요 부진과 중국발 철강 공급과잉, LG는 이차전지와 석유화학의 중국발 공급과잉 및 경쟁 심화가 부담으로 작용했다. 현대차 역시 관세 위험 상승과 경쟁 심화가 자동차 사업환경을 압박하고 있다고 봤다.

주력 사업의 성패에 따라 그룹별 재무 여력도 뚜렷하게 엇갈렸다. 삼성과 현대차는 수년간 최고 수준의 재무안정성을 유지했고, SK는 자구계획과 실적 개선으로 재무안정성이 우수한 수준으로 올라섰다. HD현대도 주력 사업 호조로 차입금을 줄였다.

반면 롯데는 석유화학과 건설 등 주력 사업의 부진이 장기화하면서 벌어들이는 돈에 비해 빚 부담이 여전히 큰 상황이다. 순차입금/EBITDA는 지난해 9.2배에서 올해 상반기 6.5배로 낮아졌지만 다른 주요 그룹과 비교하면 높은 수준이다. 석유화학 업황 부진으로 이익창출력이 약화된 가운데 그동안 진행한 투자 성과도 충분히 가시화되지 못하면서 재무구조 개선에 속도를 내지 못하고 있다. 한기평은 자구계획 역시 지연되고 있어 롯데의 재무안정성이 10개 그룹 가운데 상대적으로 가장 열위한 것으로 평가했다.

◆ 빚 줄었지만 안심은 일러…부채성 자본조달 31.6조
다만 실적 개선만으로 그룹의 재무 부담이 모두 해소된 것은 아니다. 한기평에 따르면 SK·LG·롯데·한화·HD현대 등 5개 그룹의 부채성 자본조달 규모는 지난해 6월 21조6000억원에서 올해 6월 31조6000억원으로 1년 만에 10조원 늘었다. 주가수익스와프(PRS)와 신종자본증권 등 회계상 자본으로 분류되더라도 계약 조건에 따라 향후 상환이나 자금 유출 부담으로 이어질 수 있는 자금이다.

한기평은 당장 이 같은 부담이 현실화할 가능성은 높지 않다고 봤다. 다만 자본성 조달 규모가 확대되고 있는 만큼 각 그룹의 현금창출력과 차환 여부 등을 지속적으로 살펴볼 필요가 있다고 지적했다. 호황 업종을 등에 업고 재무 체력을 회복하고 있는 그룹들도 앞으로 벌어들이는 현금으로 투자와 잠재적인 재무 부담을 얼마나 감당할 수 있느냐가 관건이 될 전망이다.

syu@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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