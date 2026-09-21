엔씨 '아스오라', TGS 조기 폐막 대응…온라인 시나리오 상영회 진행

AI 핵심 요약beta
- 엔씨는 21일 아스트라에 오라티오 온라인 상영회를 연다.
- 태풍으로 TGS 2026이 20일 조기 폐막했다.
- 현장 상영회는 온라인 전환, 4개 언어 자막 제공한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
시나리오 상영회 온라인 전환
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 엔씨는 신작 RPG '아스트라에 오라티오'가 태풍 영향으로 조기 폐막한 '도쿄게임쇼 2026(TGS 2026)'에 대응해 '온라인 시나리오 상영회'를 진행한다고 21일 밝혔다.
TGS 2026은 당초 17일부터 21일까지 열릴 예정이었으나 태풍 영향으로 21일 부스 운영이 중단되면서 20일 조기 폐막했다.
엔씨는 운영 일정이 단축되자 마지막 날인 20일 더 많은 이용자에게 시연 기회를 제공하기 위해 직원용 업무 공간을 시연 공간으로 전환했다. 이에 따라 동시 체험 가능 인원을 기존 42명에서 최대 46명으로 확대했다.
현장에서 진행할 예정이었던 '시나리오 상영회'는 21일 온라인으로 전환한다. 상영회는 아스오라 일본 유튜브 채널에서 낮 12시와 오후 2시, 4시 등 총 3차례 진행되며 회당 약 50분간 방송된다.
영상에는 한국어와 일본어, 영어, 중국어 번체 등 4개 언어 자막이 제공된다.
flurry327@newspim.com