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'성장'에서 '관리'로…은행 건전성 경고에 연말 행장 인사 영향 촉각

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AI 핵심 요약

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  • 대출 연체율·NPL 악화로 은행권 건전성 우려 커졌다.
  • 국내은행 수익성은 둔화됐고 경영은 성장서 관리로 바뀌었다.
  • 연말 은행장 인사도 건전성·세대교체 변수에 흔들린다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

국내은행 상반기 순익 0.9조원 감소
연체율·부실채권비율도 악화
중소기업·소호 대신 대기업 대출 집중
건전성 관리·당국 기조 영향 주목

[서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 대출 연체율과 부실채권비율이 악화되면서 하반기 국내 은행권에 대한 성장 정체 및 건전성 악화 우려가 커지고 있다.

주요 시중은행에서는 이미 '성장' 대신 '관리' 중심의 경영 전략 변화가 진행 중이다. 건전성 관리가 최대 화두로 떠오르면서 4대 시중은행을 비롯한 주요 은행장 인사에 어떤 영향을 미칠지도 관심이 집중된다.

21일 금융권에 따르면 국내 3년물 국고채 금리는 올해 1월 2일 연 2.935%에서 9개월 사이 1.15% 이상 상승하며 지난주(18일) 종가 기준 4.064%까지 올랐다. 2023년 10월 이후 최고 수준이다.

AI 인포그래프. [서울=뉴스핌] 정광연 기자 = 2026.09.21 peterbreak22@newspim.com

시장금리 기준이 되는 3년물 국고채금리 상승은 미 국채 금리 상승에 따른 영향이 크다. 국채 금리가 오르면 정부의 이자 부담이 커지기 때문에 금융채와 회사채 금리가 동반 상승하기 때문에 가계 및 기업 대출 이자 부담 확대로 이어진다.

이에 따라 하반기에는 국내 은행들의 건전성 악화를 우려하는 전망이 크게 늘어나고 있다. 금리 상승으로 수익성은 개선될 수 있지만 부실기업 비중이 증가하고 연체율 등이 크게 늘어 경제 전반에 리스크가 커질 수 있다는 우려다.

한국금융연구원은 '상반기 국내은행 영업실적과 향후 과제' 보고서에서 "상반기 중 국내은행 당기순이익은 전년 동기 대비 0.9조원 감소했고 연체율과 부실채권비율(NPL)도 악화되고 있어 향후 철저한 건전성 및 수익성 관리가 필요한 상황"이라고 지적했다.

이어 "국내은행이 생산적 금융과 포용적 금융을 원활하게 추진하기 위해서는 안정적인 수익창출이 필요하기 때문에 철저한 리스크관리와 새로운 수익원 발굴, 이자이익 위주의 수익구조 개선 등이 요구된다"고 덧붙였다.

4대 시중은행의 경우, 신한은행이 전년 동기 대비 8.5% 늘어난 2조4500억원의 상반기 순이익을 달성했지만 KB국민은행과 하나은행은 각각 1.7% 증가한 2조2200억원과 2조1200억원을 기록하며 성장 정체를 나타냈다. 우리은행은 유일하게 역성장(-11.9%)하며 1조3700억원에 그쳤다.

지난해 12월과 올해 6월의 연체율을 비교하면, KB국민은행은 0.28%에서 0.27%로 소폭 낮아졌지만 신한은행 0.28→0.34%, 하나은행 0.32→0.40%, 우리은행 0.34→0.43% 등은 모두 증가했다. 국내은행 전체 연체율은 0.56%로 6월 기준으로는 10년 만에 가장 높다.

이처럼 성장 정체 및 건전성 악화 우려가 커지면서 경영 전략도 '성장'보다는 '관리'로 빠르게 선회하고 있다. 이미 주요 시중은행은 연체율이 높은 중소기업 및 소호(자영업자) 대출 대신 건전성 관리가 용이한 대기업 대출에 집중하는 모습이다.

특히 이 같은 연말에 예정된 은행장 인사에 상당한 영향을 미칠 수 있다는 점에서 관심이 집중된다. 3분기 실적에 따라 은행 차원의 전략 수정을 넘어서 새로운 적임자의 등장 가능성을 높이는 변수가 될 수 있기 때문이다.

KB·신한·우리·하나금융지주 [사진=뉴스핌DB]

4대 시중은행은 금융당국의 'CEO 임기 만료 3개월 전 승계 절차 개시'에 맞춰 이달 중 차기 은행장을 임명하는 자회사(계열사) 대표이사후보추천위원회를 본격 가동한다. 이환주 KB국민은행장과 이호성 하나은행장, 정진완 우리은행장 등은 연임을 앞두고 있으며 정상혁 신한은행장은 3연임에 도전한다.

당초 안정적인 성장을 위한 연임(3연임) 가능성이 높게 거론됐지만, KB금융그룹발 세대교체론이 금융권을 흔들며 예측 자체가 어려워졌다는 평가다.

여기에 연일 금융권 CEO 승계 절차의 독립성을 강조하고 있는 이찬진 금융감독원장이 오는 23일 주요 금융지주 회장들을 만난다는 점도 변수로 꼽힌다. 하반기 경영 기조가 성장에서 관리로 이동하는 상황에서 정부 압력까지 더해지면 차기 행장 인사에도 영향이 불가피하기 때문이다.

시중은행 관계자는 "건전성 관리는 올해뿐 아니라 그동안 꾸준히 지적됐던 사안으로 중장기적 플랜을 중심으로 적극 대응하고 있다. 특별히 심각한 위기가 급작스럽게 오지는 않을 것"이라며 "인사와 관련해서는 언급이 어렵다"고 밝혔다.

peterbreak22@newspim.com

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李대통령 지지율 10주만에 반등 [리얼미터] [서울=뉴스핌] 박찬제 기자 = 이재명 대통령의 국정 지지율이 10주 만에 소폭 반등해 34.8%를 기록했다는 여론조사 결과가 21일 나왔다.  리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 14~18일 전국 18세 이상 유권자 2507명을 대상으로 실시해 이날 공개한 조사에 따르면, 이 대통령의 국정수행 긍정 평가는 전주보다 1.0%포인트(p) 오른 34.8%였다. 부정 평가는 0.1%p 오른 63.4%였다. 긍정·부정 평가 격차는 28.6%p로 오차범위 밖이었고, '잘 모름'은 1.8%였다. 이재명 대통령이 18일 청와대 영빈관에서 취임 후 7번째 기자회견을 진행하고 있다. 2026.09.18 [사진=청와대] 이 대통령 지지율을 권역별로 살펴보면, 가장 큰 상승폭을 보인 곳은 3.9%p오른 대전·세종·충청이었다. 부산·울산·경남은 3.2%p, 인천·경기는 2.2%p 올랐다. 다만 전남·광주·전북에서 4.1%p 하락했다. 연령대별로는 20대에서 5.4%p, 60대 2.9%p, 30대 2.8%p 순으로 올랐다. 40대는 2.3%p, 50대는 1.9%p 떨어졌다. 리얼미터는 "주 초에는 인사 검증 논란과 청문회 여파로 지지율 하락세가 이어졌다"며 "주 후반 대국민 기자회견을 통해 연임·공소 취소·파병 등 주요 정국 현안에 대한 입장을 밝히고 국정 쇄신 의지를 강조하면서 지지율이 상승세로 전환된 것으로 보인다"고 분석했다. 실제로 이 대통령 지지율 일간 흐름을 보면 지난 11일 32.6%였던 긍정 평가는 15일 32.9%로 소폭 상승했다. 당시는 성기홍 청와대 홍보소통수석이 이 대통령의 기자회견을 언론을 통해 예고한 날이기도 하다. 이후 이 대통령의 지지율은 지난 16일 32.1%로 떨어졌고, 기자회견 전날인 17일 35.3%, 기자회견 당일인 18일 37.2%로 올랐다. 지난 17~18일 전국 18세 이상 유권자 1003명을 대상으로 한 정당 지지도 조사에서는 더불어민주당이 40.2%, 국민의힘이 38.5%를 기록했다. 민주당은 전주보다 4.1%p 상승했고 국민의힘은 3.6%p 하락했다. 조국혁신당은 5.2%, 개혁신당은 1.9%, 진보당은 0.9%였다. 기타 정당은 2.4%, 무당층은 11.0%로 나타났다. 리얼미터는 민주당에 대해 "이 대통령의 기자회견을 통해 국정 현안에 대한 입장과 정책 메시지가 부각되면서 수도권과 청년층의 지지 결집으로 이어져 지지율 상승에 영향을 준 것으로 보인다"고 진단했다. 리얼미터는 국민의힘에 대해 "인사청문회를 둘러싼 여야 대치 과정에서 장외투쟁과 탄핵 언급 등 강경 대응을 이어갔다"면서 "그러나 이러한 대응이 지지층 결집으로 이어지지 못한 가운데 20·30대 청년층과 중도·보수층의 지지 이탈이 나타나면서 지지율이 하락한 것으로 보인다"고 해석했다. 두 조사는 모두 무선(100%) 자동응답 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가 조사의 응답률은 4.1%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2.0%p다. 정당 지지도 조사의 응답률은 3.5%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%p다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참조하면 된다. pcjay@newspim.com 2026-09-21 08:41
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한국 男농구, 일본 꺾고 금메달 [서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 아시안게임 남자농구 결승에서 처음 성사된 한일전의 승자는 대한민국이었다. 한국이 개최국 일본을 적지에서 꺾고 12년 만에 아시아 정상에 복귀했다. 니콜라이스 마줄스 감독이 이끄는 한국 남자농구대표팀은 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 2014 인천 대회 이후 12년 만이자 1970 방콕, 1982 뉴델리, 2002 부산, 2014 인천에 이어 통산 5번째 금메달을 목에 걸었다. 특히 2002 부산과 2014 인천에 이어 2026년 다시 우승하면서 최근 세 차례 정상 등극이 정확히 12년 간격으로 이어졌다. 이번 대회 일본과의 두 차례 맞대결도 모두 승리로 장식했다. 한국은 지난 13일 조별리그에서 일본을 100-83으로 완파한 데 이어 결승에서도 다시 개최국을 무너뜨렸다. 우승의 중심에는 이현중이 있었다. 이현중은 3점슛 5개를 포함해 27점 18리바운드 3어시스트 2스틸을 기록하며 결승 무대를 지배했다. 이정현도 14점 7어시스트로 힘을 보탰다. 출발은 쉽지 않았다. 한국은 이정현과 이현중을 앞세워 초반 11-5로 앞섰지만 이후 공격이 흔들리면서 일본에 흐름을 내줬고 1쿼터를 12-16으로 마쳤다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 2쿼터부터 반격했다. 최준용의 3점슛으로 공격의 물꼬를 텄고 이정현의 돌파와 이승현, 최준용의 앨리웁 플레이 등을 앞세워 추격했다. 변준형의 레이업까지 나오면서 한국은 전반을 28-28 동점으로 마쳤다. 승부처는 3쿼터였다. 전반 5점에 묶였던 이현중이 본격적으로 폭발했다. 스틸에 이은 속공 득점으로 기세를 올린 이현중은 일본 오가와 아쓰야에게 연속 3점슛을 허용해 38-39로 역전당하자 곧바로 외곽포로 응수했다. 이어 다시 3점슛을 꽂아 44-39를 만들며 분위기를 완전히 가져왔다. 한국은 이정현과 이우석의 외곽포, 장재석의 훅슛까지 더해 3쿼터를 55-47로 마쳤다. 마지막 10분도 한국의 시간이었다. 강한 수비로 4쿼터 초반 일본의 득점을 묶은 사이 이현중과 이정현이 착실하게 점수를 쌓았다. 한때 62-49, 13점 차까지 달아났다. 이현중은 종료 3분여를 남기고 공격 리바운드에 이은 득점까지 성공시키며 일본의 추격 의지를 꺾었다. [나고야 로이터=뉴스핌] 한국 남자농구대표팀이 20일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 남자농구 결승에서 일본을 67-57로 제압했다. 2026.09.20 wcn05002@newspim.com 한국은 경기 전 예상치 못한 변수도 이겨냈다. 결승 당일 오전 별도 체육관에서 훈련할 예정이었지만 조직위원회가 배정한 버스가 숙소에 오지 않아 훈련 자체가 취소됐다. 계획에 차질이 생겼지만 선수들은 흔들리지 않았고 결국 코트에서 승리로 답했다. 64년 만에 아시안게임 남자농구 결승에 오른 일본은 안방에서 첫 우승에 도전했지만 한국의 벽을 넘지 못했다. 한국은 조별리그부터 결승까지 무패 행진으로 대회를 마무리했다. 그리고 부산에서 인천, 다시 나고야까지 12년마다 이어진 금빛 역사를 완성했다. wcn05002@newspim.com 2026-09-20 21:40

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  • Lockheed Martin Corp. Industrials
    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

부정 영향 종목

  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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