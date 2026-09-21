성영수 하나카드 사장, 불법사금융 근절 '사람 살리는 금융' 캠페인 동참

AI 핵심 요약beta
- 하나카드 성영수 사장이 21일 불법사금융 예방 캠페인에 동참했다.
- 서민금융진흥원 주도 캠페인은 민관 릴레이로 진행됐다.
- 성 사장은 포용금융 확대를 약속하고 후속 참여자를 지목했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 하나카드는 성영수 사장이 불법사금융으로 어려움을 겪는 서민·취약계층을 보호하기 위한 '사람 살리는 금융' 릴레이 캠페인에 동참했다고 21일 밝혔다.
서민금융진흥원이 추진하는 이번 캠페인은 금융기관과 공공기관, 지방자치단체 등이 릴레이 방식으로 참여해 불법사금융 피해 예방과 서민금융 지원의 중요성을 알리는 민·관 합동 캠페인이다.
참여자가 캠페인 배지를 착용하고 메시지를 전달한 뒤 관련 사진이나 영상을 사회관계망서비스(SNS)에 게시하고 다음 참여자를 지목하는 방식으로 진행된다.
성영수 사장은 진성원 우리카드 대표의 지목을 받아 캠페인에 참여했다.
성영수 사장은 "고금리·고물가 여파로 어려움을 겪는 서민들이 불법사금융의 위험에 노출되지 않도록 금융권의 책임 있는 역할이 그 어느 때보다 중요한 시점"이라며 "하나카드는 앞으로도 포용금융 실천과 취약계층 지원을 위한 실질적인 금융 서비스를 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
성 사장은 다음 캠페인 참여자로 남궁원 하나생명 사장과 배성완 하나손해보험 사장을 지목했다.
yunyun@newspim.com