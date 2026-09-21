KB국민카드, 포인트리 지역화폐 전환 54개 지역으로 확대

AI 핵심 요약beta
- KB국민카드가 21일 포인트리 지역화폐 전환지역을 넓혔다.
- 경기지역화폐·청주페이 등 36곳이 추가돼 54곳에서 가능하다.
- 포인트리는 1대1 전환되며 지역 소비·상권 활성화를 기대했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = KB국민카드는 코나아이와 함께 KB금융그룹 통합 리워드인 '포인트리'를 지역화폐로 전환할 수 있는 서비스 대상 지역을 확대한다고 21일 밝혔다.
이번 확대에 따라 경기지역화폐와 청주페이 등 36개 지방자치단체가 추가돼 전국 54개 지방자치단체 지역화폐 앱에서 포인트리 전환 서비스를 이용할 수 있게 된다.
서비스는 KB국민카드 회원이면서 코나아이 지역화폐 회원인 고객을 대상으로 제공된다. 고객은 보유한 포인트리를 지역화폐로 전환해 해당 지역 소상공인 가맹점에서 사용할 수 있다.
전환 비율은 1포인트리당 1원이다. 최소 10포인트리부터 1포인트리 단위로 전환할 수 있으며 월 최대 전환 한도는 10만포인트리다.
KB국민카드와 코나아이는 이번 서비스 확대를 통해 포인트리 활용처를 넓히는 동시에 지역 내 소비를 촉진해 소상공인 매출과 골목상권 활성화에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
KB국민카드 관계자는 "고객들이 포인트리를 보다 편리하게 활용할 수 있도록 지역화폐 전환 서비스 대상 지역을 확대했다"며 "포인트리가 지역 내 소비로 이어져 소상공인 매출과 지역경제 활성화에도 도움이 되기를 기대한다"고 말했다.
yunyun@newspim.com