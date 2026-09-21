'최대 역세권' 고양 대곡역 일대 택지 지정…의왕 오전동 등 2만3천가구 공급

고양 대장동-의왕시오전동, 수도권 우수 입지에 2.3만 가구 공급

GTX-A 등 역세권 개발 및 교통 편리한 직주근접 개발 추진

[서울=뉴스핌] 이동훈 선임기자 = 수도권 광역급행철도(GTX) A노선과 서울지하철 3호선 연장(일산선), 경의중앙선, 서해선 등 5개 철도 노선 환승역인 고양시 대곡역 일대가 공공택지로 개발돼 9400가구가 들어선다. 또 과천-봉담 도시고속화도로(경기 지방도 309호선) 의왕나들목(IC) 인근 의왕시 오전동 일원에도 1만4000여 가구의 공공주택이 조성될 예정이다.

21일 국토교통부에 따르면 오는 22일 경기도 고양시 대장동 일원 및 의왕시 오전동, 왕곡동 일원이 신규 공공주택지구로 지정돼 총 2만3000가구 규모의 주택이 공급될 예정이다. 고양시 대장동 일원은 '고양대곡지식융합지구', 의왕시 오전동 일원은 '의왕오전왕곡지구'로 각각 명명됐다.

고양대곡지식융합, 의왕오전왕곡 공공주택지구는 2024년 11월 후보지 발표 이후 주민 의견 청취, 전략환경영향평가 및 재해영향성검토, 중앙토지수용위원회 공익성 심의를 완료하고 최근 중앙도시계획위원회 심의를 통과해 지구 지정을 위한 모든 절차가 마무리됐다.

고양대곡지식융합지구 위치도 [자료=국토부]

고양대곡지식융합·의왕오전왕곡 지구는 신속한 주택공급을 위해 지구지정 전 지구계획 수립 절차에 착수한 상태다. 광역교통개선대책 수립 및 관련 영향평가 등을 거쳐 2027년 하반기 지구계획을 승인하고 2029년 최초 주택사업에 착공할 계획이다.

먼저 고양대곡지식융합지구는 경기 고양시 덕양구 내곡동, 대장동, 화정동, 토당동, 주교동 일원 199만4293㎡ (약 60.3만평)에 지정된다. 주변으로 일산신도시, 고양창릉, 고양화정지구와 접하고 있는 곳으로 기초생활인프라가 대부분 조성돼 있다. 특히 GTX-A, 3호선, 경의중앙선, 서해선, 교외선 5개 철도노선이 정차하는 '수도권 최대 환승역'인 대곡역과, 수도권 제1순환고속도로, 강변북로(자유로), 서울문산고속도로 등 수도권 주간선 도로망과 인접해 교통 편의성이 매우 우수하다.

대곡지구는 한국토지주택공사(LH)가 시행을 맡아 2035년까지 9400가구를 짓는다. 2027년 12월 공공주택지구 지구계획을 승인하고 2029년 12월까지 주택 착공에 들어갈 계획이다.

의왕오전왕곡지구 위치도 [자료=국토부]

의왕오전왕곡 지구는 경기 의왕시 오전동, 왕곡동 일원 187만6173㎡(약 56.7만평)에 지정된다. 이 일대는 주변에 의왕군포안산신도시, 의왕고천지구, 의왕백운밸리 등이 위치해 개발압력이 높은 곳이다. 특히 서울 강남권과 수도권 남부의 주요 연결도로인 과천~봉담 도시고속화도로(경기지방도 309호선)와 서울 서남권과 수원을 연결하는 경수대로(국도 1호선)가 인접해 있는 도로교통의 요지다. 아울러 2029년 개통예정인 인덕원~동탄 복선전철 의왕시청역(가칭)이 지구와 약 0.7㎞ 거리에 위치해 있다.

오전왕곡지구에는 오는 2035년까지 1만4000가구가 지어질 예정이다. 시행은 한국토지주택공사가 맡아 내년 12월 공공주택지구 지구계획 승인을 거쳐 2029년 12월까지 주택 착공에 들어갈 예정이다.

정우진 국토부 주택공급추진본부장은 "고양대곡지식융합 지구는 대곡역의 광역교통망과 풍부한 생활인프라를, 의왕오전왕곡 지구는 우수한 교통 접근성과 쾌적한 자연환경 여건을 갖춰 수도권의 새로운 주거 거점으로 자리매김할 것으로 기대된다"면서 "8.13 주택 신속공급 방안을 적용해 사업을 속도감 있게 추진하고 적기에 충분한 주택을 공급할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 말했다.

donglee@newspim.com