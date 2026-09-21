'모두의카드+그린카드' 한 장에…10월부터 6개 카드사서 발급

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교통비 아끼고 친환경 혜택까지

'모두의그린카드' 10월 출시

KTX·SRT·전기차 충전 에코머니 적립

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 대중교통비 환급과 친환경 소비 혜택을 한 장의 카드로 받을 수 있는 '모두의그린카드'가 다음달 출시된다.

서울 시내의 한 지하철역의 모습 [사진 = 뉴스핌DB]

21일 국토교통부 대도시권광역교통위원회(이하 '대광위')는 기후에너지환경부와 함께 다음달 '모두의그린카드'를 출시한다고 밝혔다.

모두의그린카드는 대중교통 이용 시 교통비를 환급하는 '모두의카드'와 친환경 생활 실천에 따라 에코머니 포인트 등을 제공하는 '그린카드' 혜택을 하나로 합친 상품이다.

모두의카드는 기존 K-패스의 정률형 환급방식에 정액형 방식을 추가해 올해 1월 확대·개편한 정책이다. 월 15회 이상 대중교통을 이용하면 이용금액의 일정 부분을 환급받을 수 있다. 시행 8개월 만에 이용자 600만명을 넘어섰으며 연내 700만명 달성을 앞두고 있다.

그린카드는 친환경·저탄소 제품 구매에 따른 인센티브와 공공시설 요금 할인 등 친환경 생활 실천에 혜택을 제공하는 제도다.

대광위와 기후부는 이날 오후 서울 BC카드 본사에서 한국교통안전공단(TS), 한국환경산업기술원, BC카드와 모두의그린카드 추진을 위한 업무협약을 체결한다. 두 정책의 혜택을 받기 위해 각각 카드를 발급받아야 했던 이용자 불편을 줄이기 위해 마련됐다.

카드는 오는 10월부터 BC카드와 광주은행, 제주은행, 경남은행, 수협, IM뱅크 등 6개 카드사에서 출시될 예정이다. 대중교통비 환급과 친환경·저탄소 제품 구매 인센티브, 공공시설 요금 할인 등 두 정책의 기본 혜택을 함께 제공한다.

친환경 교통 이용에 대한 추가 혜택도 마련된다. 각 카드사는 시내버스와 지하철을 비롯해 KTX·SRT·고속버스, 전기·수소차 충전, 공유 모빌리티 등을 이용하면 에코머니 포인트를 추가 지급할 계획이다. 적립된 포인트는 현금 캐시백이나 결제대금 차감 등에 사용할 수 있다.

카드별 발급 일정과 조건, 세부 혜택은 각 카드사 누리집에서 확인 가능하다.

김용석 대광위원장은 "모두의그린카드는 교통정책과 친환경정책을 하나의 플랫폼으로 연결한 것"이라며 "앞으로도 소소하지만 국민이 일상에서 확실히 체감할 수 있는 방향으로 교통정책을 지속 개선할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

[AI 그래픽 생성=정영희 기자]

Q. '모두의그린카드'는 어떤 카드인가요?

A. 대중교통비를 환급하는 '모두의카드'와 친환경 생활 실천에 혜택을 주는 '그린카드'를 결합한 상품입니다. 한 장의 카드로 대중교통비 환급과 친환경·저탄소 제품 구매 인센티브, 공공시설 요금 할인 등을 함께 받을 수 있습니다.

Q. 모두의그린카드는 언제 출시되나요?

A. 오는 10월부터 출시될 예정입니다. BC카드와 광주은행, 제주은행, 경남은행, 수협, IM뱅크 등 6개 카드사에서 발급할 수 있습니다.

Q. 기존에는 왜 카드를 따로 발급받아야 했나요?

A. 모두의카드와 그린카드가 각각 별도 정책으로 운영돼 두 혜택을 모두 받으려면 카드를 각각 발급받아야 했습니다. 이번 상품은 이를 하나로 합쳐 이용자 불편을 줄이기 위해 마련됐습니다.

Q. 대중교통을 이용하면 어떤 추가 혜택을 받을 수 있나요?

A. 각 카드사는 시내버스와 지하철뿐 아니라 KTX·SRT·고속버스, 전기·수소차 충전, 공유 모빌리티 등을 이용할 경우 에코머니 포인트를 추가 지급할 계획입니다.

Q. 적립한 에코머니 포인트는 어디에 사용할 수 있나요?

A. 적립된 에코머니 포인트는 현금 캐시백이나 카드 결제대금 차감 등에 사용할 수 있습니다. 구체적인 발급 조건과 세부 혜택은 카드사별로 다를 수 있어 각 카드사 누리집에서 확인해야 합니다.

chulsoofriend@newspim.com