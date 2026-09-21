삼성화재, AI로 피난훈련 분석…병목·비상구 이용까지 정량평가

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

CCTV·공간정보 연계해 피난 개시·이동경로 등 5개 항목 분석

'피난 평가방법 및 장치' 특허 출원, 10월 실제 사업장서 실증

[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성화재가 임직원 피난훈련 과정에서 나타나는 행동을 인공지능(AI)으로 분석해 훈련 효과와 취약 요인을 객관적으로 평가하는 'AI 기반 피난훈련 정량평가 시스템'을 개발했다고 21일 밝혔다.

이번 시스템은 폐쇄회로(CCTV) 영상과 건물 공간정보를 연계해 실제 피난 과정에서 대피가 언제 시작됐는지, 어떤 경로로 이동했는지, 어느 구간에서 병목이 발생했는지 등을 데이터로 분석한다.

[사진=삼성화재]

기존 피난훈련은 훈련 실시 여부와 현장 점검을 중심으로 운영돼 피난 개시까지 걸린 시간이나 특정 이동경로·비상구에 인원이 집중되는 현상 등을 객관적으로 파악하기 어렵다는 한계가 있었다.

삼성화재는 이를 보완하기 위해 ▲피난 개시 ▲이동경로 ▲병목 ▲비상구 이용 ▲반응 확산 등 5개 항목을 중심으로 피난행동을 평가하도록 시스템을 설계했다.

화재경보 이후 실제 대피가 시작되기까지 걸린 시간과 재실자의 이동경로, 특정 구간의 혼잡 여부, 비상구별 이용 편중 등을 분석할 수 있다. 주변 사람의 대피 행동이 다른 재실자의 대피로 얼마나 빠르게 이어지는지도 파악한다.

삼성화재는 CCTV 영상과 공간정보를 활용해 피난행동을 정량적으로 분석·평가하는 기술인 '피난 평가방법 및 장치'에 대한 단독 특허를 지난 7월 출원했다.

오는 10월에는 실제 사업장 피난훈련을 대상으로 개념검증(PoC)을 진행해 시스템의 분석 정확도와 현장 적용성을 검증할 예정이다.

삼성화재 기업안전연구소 관계자는 "이번 시스템을 통해 피난훈련 결과를 보다 객관적으로 분석하고 사업장별 취약요인을 구체적으로 파악할 수 있을 것으로 기대한다"며 "현장 적용성을 지속적으로 높여 실효성 있는 피난훈련 체계를 확산하고 사회 전반의 안전 수준 향상에 기여하겠다"고 말했다.

yunyun@newspim.com