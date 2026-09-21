파나소닉 디스플레이, 에버랜드 '블러드시티'에 4K 고휘도 프로젝터 투입

AI 핵심 요약beta
- 파나소닉 디스플레이가 16일 에버랜드 블러드시티에 프로젝터를 적용했다
- 블러드시티 광장 외벽에 3만 루멘 4K 프로젝션 맵핑을 구현했다
- 모니모RUSH 동선에도 영상 연출을 더해 몰입형 운영을 강화했다
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[서울=뉴스핌] 오경진 기자 = 파나소닉 프로젝터 앤 디스플레이(이하 파나소닉 디스플레이)가 에버랜드 가을 시즌 호러 테마존 '블러드시티 제로: 지옥의 문'(이하 블러드시티) 구역에 자사 고휘도 프로젝터 장비를 활용한 대형 프로젝션 맵핑 및 영상 연출을 적용했다고 16일 밝혔다.
올해 도입 10년 차를 맞은 블러드시티는 누적 관람객 1,000만 명을 기록한 에버랜드의 주력 기획 콘텐츠로, 올해는 관람객이 미션에 참여하는 이머시브(Immersive) 형태로 운영된다.
파나소닉 디스플레이는 해당 구역 광장 건축물 외벽에 대형 프로젝션 맵핑 기술을 적용했다. 이 구역에는 3만 루멘(lm)의 밝기와 4K 해상도를 지원하는 프로젝터 모델 'PT-RQ35K'가 투입되어, 건축물 외부 표면에 정밀 영상을 투사한다.
이와 함께 영상 연출은 어트랙션 이동 구간으로도 이어진다. 시설 내 '모니모RUSH' 진입 구간 및 동선에는 2만 루멘 밝기의 'PT-MZ20K'와 LCD 프로젝터 'PT-VMZ72' 모델이 각각 배치되어 기획 테마 영상을 송출한다.
김동현 파나소닉 디스플레이 대표는 "3만 루멘 4K 고휘도 프로젝터 기반의 대형 프로젝션 맵핑부터 어트랙션 내 영상 송출까지 당사 장비가 다방면으로 활용됐다"며 "향후 고휘도·고해상도 프로젝션 기술을 바탕으로 테마파크, 미디어아트, 엔터테인먼트 등 몰입형 환경 구축을 위한 기기 적용을 확대할 것"이라고 말했다.
에버랜드 블러드시티는 오는 11월 22일까지 운영된다.
ohzin@newspim.com