LG유플러스, 군 장병 자녀 대상 AI 캠프 개최

AI 핵심 요약beta
- LG유플러스가 5일 국방부와 군 장병 자녀 AI Plus 캠프를 열었다.
- 초4~6학년 110명과 보호자 193명이 곤지암리조트에 참여했다.
- 학생들은 AI 체험과 가디언 로봇 제작, 보호자는 교육 특강을 들었다.
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[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= LG유플러스가 국방부와 함께 군 장병 자녀를 대상으로 'AI Plus 캠프'를 개최한다. 경기도 광주시 곤지암리조트에서 열리는 이번 행사에는 초등학교 4~6학년 학생 110명과 보호자 193명 등 총 303명이 참여한다.
캠프의 주제는 '특명! 엄마 아빠를 지켜라, 리틀 AI 가디언즈'다. 학생들은 생성형 AI를 활용한 마술공연과 다양한 AI 체험 프로그램에 참여한 후 센서와 코딩으로 '가디언 로봇'을 직접 제작하는 해커톤을 진행한다. 완성한 결과물은 AI를 이용해 만든 발표 자료와 함께 선보인다.
행사장에는 AI 포토부스, AI 모션트래킹존, AI 웹툰 제작, AI 보이스 체험 등 다양한 부스가 마련된다. 학생들은 일상 속 AI 기술을 직접 경험하며 미래 기술에 대한 이해를 높일 수 있다.
보호자를 위해서는 'AI 시대 자녀 교육'을 주제로 한 특강을 운영한다. 부모들은 생성형 AI 시대의 교육 환경 변화와 올바른 AI 활용 방법을 배운다.
이번 캠프는 LG유플러스와 국방부가 군 장병 자녀들의 교육·문화 격차 해소를 위해 운영하는 사회공헌 프로그램 '아이드림 챌린지' 참여 가정을 대상으로 진행된다. LG유플러스는 진로 탐색과 과학·디지털 교육 등 미래 역량 강화 프로그램으로 군인 가족 지원을 확대하고 있다.
박경중 LG유플러스 대외협력담당(상무)은 "아이드림 챌린지는 군 장병 자녀들이 다양한 교육·문화 경험을 통해 성장할 수 있도록 지원하는 LG유플러스의 대표 사회공헌 활동"이라며 "앞으로도 국방부와 협력해 군인 가족들에게 의미 있는 AI 교육 기회를 제공하고 미래 디지털 인재 육성에 기여하겠다"고 말했다.
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