'김승원 청탁 의혹' 제넨셀 코로나19 치료제, 부작용 숨기고 93명에 투약

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식약처 제출 자료…동물실험 햄스터 토혈·폐사 누락된 치료제 실제 투약

"피실험자 안전보다 신속 처리가 먼저였나…김승원 요청 경위 밝혀야"

[서울=뉴스핌] 신정인 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자의 '신약 임상시험 청탁 의혹' 대상인 제넨셀의 코로나19 치료제가 동물실험 결과 부작용을 숨긴 채 실제 환자 93명에게 투약된 것으로 확인됐다.

14일 윤상현 국민의힘 의원이 식품의약품안전처(식약처)로부터 제출받은 자료에 따르면, 제넨셀의 코로나19 치료제 후보물질(ES16001)은 지난 2022년 임상 2상 시험 과정에서 국내 대상자 93명에게 투약됐다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 김승원 법무부 장관 후보자가 14일 오전 서울 종로구에 마련된 인사청문회 준비사무실로 출근하며 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026.09.14 gdlee@newspim.com

앞서 제넨셀 설립자의 약사법 위반 사건 1심 판결문에 의하면, 2021년 진행된 햄스터 대상 비임상 시험에서 일부 개체가 토혈·폐 비대증을 보이며 폐사했다.

법원은 제넨셀 측이 이런 부작용 결과가 임상 승인에 불리할 것을 알고 보고서에서 고의로 누락했다고 판단했다.

김 후보자는 2021년 10월 12일 브로커 양모씨의 요청을 받고 제넨셀의 코로나19 치료제 임상시험 승인을 신속히 처리해 달라는 취지의 문자를 김강립 당시 식약처장에게 전달했다는 의혹을 받는다.

윤 의원은 "동물실험의 불리한 결과가 누락된 정황이 있는 치료제가 실제 93명에게 투약된 만큼, 신속처리보다 피험자 안전과 권리 보호가 우선됐어야 한다"며 "김 후보자는 식약처에 신속처리를 요청한 경위를 밝혀야 한다"고 했다.

아울러 윤 의원은 김 후보자 배우자가 센터장으로 있는 협동조합의 지역구 이전 및 바우처 사업 지정, 자녀 채용·급여 인상 등 이해충돌 의혹도 함께 제기하며 인사청문회에서의 철저한 검증을 예고했다.

한동훈 무소속 의원도 자신의 페이스북을 통해 "식약처가 쥐가 토하고 죽은 부작용을 고의로 삭제한 허위 보고서에 속지 않았다면 93명의 시민이 독약을 먹지 않았을 것"이라며 "김승원 오빠의 로비가 가능하게 한 황당한 일로, '김생이사(김生이死·김승원 후보자를 살리면 이재명 정권은 죽는다)'"고 비판했다.

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