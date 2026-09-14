다이소몰, '가을 신상' 200종 푼다…품절됐던 전통 굿즈도 재입고

AI 핵심 요약beta
- 다이소몰이 14일 9월 신상 기획전을 열었다.
- 전통 시리즈와 가을용품, 뷰티 등 200여 종을 선보였다.
- 기획전은 18일 오후 6시까지 진행된다.
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[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 아성다이소가 운영하는 온라인 쇼핑몰 다이소몰이 이달 18일까지 '다이소 데이(Daiso-DAY) 믿고 사는 9월 신상' 기획전을 진행한다고 14일 밝혔다.
이번 기획전에는 재입고 요청이 많았던 '전통 시리즈' 베스트 상품을 비롯해 가을 인테리어·패션용품, 신규 뷰티 라인업 등 총 200여 종이 포함된다.
전통 베스트 코너에서는 한국의 전통적 아름다움을 현대적으로 표현한 기존 상품 중 반응이 좋았던 제품들을 선별했다. 민화 모티브의 일러스트를 적용한 '민화 틴케이스&스티커 세트'와 자개 느낌을 살린 '전통 자개 판 스티커' 등이 준비됐다.
가을 시즌을 겨냥한 패션·인테리어 상품도 함께 입고됐다. 바람막이는 블랙, 차콜, 다크 브라운, 라이트 그레이 등 모던한 색상으로 구성했으며, 스포츠웨어와 파자마도 마련했다. 실내 분위기 전환을 위한 '벨벳 호박 장식 세트', '은행 부쉬 조화' 등 인테리어 소품과 방석, 담요, 펠트 바구니 등 가을 무드의 패브릭 상품도 선보인다.
신규 뷰티 라인업으로는 VT코스메틱의 'VT PDRN 톤온 라인' 5종, 브랜드 '본셉'의 'NMN 라인' 6종, 더마 코스메틱 브랜드 '닥터오라클'의 '큐어소나 토닝코드 라인' 6종이 준비됐다. VT PDRN 톤온 라인 5종을 일괄 구매하면 추첨을 통해 '풀리오 종아리 마사지기'를 증정하고, 1종 이상 구매 시에는 해당 라인 5종을 추첨으로 제공한다.
이 외에도 '트렌드 PICK' 코너에서는 독서, 필사, 환절기 건강식품, 가을 나들이 등 라이프스타일 변화에 맞춘 상품들을 구성했으며, 카테고리별 인기 아이템을 직관적으로 확인할 수 있는 코너도 별도로 마련했다. 기획전은 이날 오전 9시부터 이달 18일 오후 6시까지 진행된다.
nrd@newspim.com