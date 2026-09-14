컴투스플랫폼, AI 게임 백엔드 '하이브 액실' 공개…30일 출시

AI 핵심 요약beta
- 컴투스플랫폼이 10일 하이브 테크 서밋 2026을 개최했다
- AI 업무 자동화와 게임 보안 등 기술 발표를 진행했다
- AI 백엔드 플랫폼 하이브 액실을 공개하고 30일 출시한다
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첫 '하이브 테크 서밋' 개최…게임 개발·운영 기술 공유
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 컴투스홀딩스 자회사 컴투스플랫폼은 지난 10일 서울 강남 잼라운지에서 첫 오프라인 기술 세미나 '하이브 테크 서밋 2026'을 개최했다고 14일 밝혔다.
이번 행사에서는 인공지능(AI) 기반 업무 자동화를 비롯해 게임 보안, 하이브 리모트 플레이, 데이터 애널리틱스 등 게임 개발과 서비스 운영 전반에 관한 기술 발표가 진행됐다. 텐센트 클라우드, 엑솔라, 에어브릿지 등 파트너사도 참여해 실제 적용 사례와 기술 활용 방안을 소개했다.
컴투스플랫폼은 이날 AI 게임 개발에 특화한 차세대 백엔드 플랫폼 '하이브 액실(Hive Axyl)'을 공개했다. 하이브 액실은 오는 30일 정식 출시된다.
하이브 액실은 자연어 프롬프트를 활용해 백엔드 설정과 기능을 연동할 수 있도록 설계됐다. 백엔드 인프라 구축과 관리에 필요한 작업을 줄여 개발자가 게임 콘텐츠 개발에 집중할 수 있도록 지원한다.
하이브 액실은 지난달 말 '오픈AI 게임 빌더스 서울'에서 처음 공개됐다. 정식 출시 이후 공식 홈페이지를 통해 소프트웨어개발키트(SDK)와 콘솔 형태로 제공될 예정이다.
개발자는 SDK를 이용해 인증과 결제, 우편함, 푸시 등 게임 서비스에 필요한 기능을 적용할 수 있으며 콘솔에서는 이용자 분석과 환경 설정 등을 관리할 수 있다.
flurry327@newspim.com