원주시, '생명나눔 희망의 씨앗 캠페인' 참여...장기기증 상담

AI 핵심 요약beta
- 원주시보건소가 14일 생명나눔 캠페인에 참여했다
- 지난 9일 장기기증의 날 맞아 희망등록을 받았다
- 19일 홍보와 온라인 행사로 참여를 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시보건소는 오는 20일까지 생명나눔 주간을 맞아 한국장기조직기증원과 함께 '생명나눔 희망의 씨앗 캠페인'에 참여한다고 14일 밝혔다.
앞서 원주시보건소는 매년 9월 9일 '장기기증의 날'을 기념해 (재)사랑의장기기증운동본부 강원지부와 함께 지난 9일 원주시청 로비에서 캠페인을 진행했다. 이날 장기기증 희망등록 상담과 접수를 통해 시민의 자발적인 참여를 유도했다.
'생명나눔 주간'은 매년 9월 둘째 주 월요일부터 일주일간 장기·인체조직 기증자의 사랑과 희생정신을 기리고 생명나눔 문화를 확산하기 위해 운영되며, 올해 주제는 '희망의 씨앗, 십만의 숨결'로 10만 명의 장기·인체조직·조혈모세포 이식 수혜자를 기념하고 있다.
원주시보건소는 19일 댄싱카니발 행사와 연계하여 장기기증 홍보 캠페인을 진행할 계획이며, 시청 앞 전광판 등 다양한 매체를 통해 생명나눔 주간과 장기기증의 의미를 널리 알리겠다고 전했다.
또한 국민 누구나 참여할 수 있는 온라인 행사도 마련해 9월 말까지 모바일 걷기 앱 '워크온'에서 '걷고 뛰고 잡고 나누고 잇고, 희망의 씨앗을 잡아라!' 페스티벌을 진행한다. 참여자들은 걷기와 희망의 씨앗 캐릭터 잡기, 생명나눔 퀴즈 댓글 인증 등의 과제를 수행해 추첨으로 경품을 받을 수 있다.
임영옥 원주시보건소장은 장기기증의 날 캠페인에 이어 생명나눔 희망의 씨앗 캠페인에 적극 동참하겠다며 "시민의 관심과 참여가 생명나눔 문화를 더욱 확산시키길 바란다"고 말했다.
onemoregive@newspim.com