원주시, 'NEXT AI 2026 WONJU' 첫 개최…의료AI 넘어 피지컬AI 산업 확장

슈퍼마이크로·리드텍과 AI 컴퓨팅 인프라 협약

[원주=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 원주시가 의료기기·디지털헬스케어 산업 기반에 인공지능(AI)을 접목해 의료AI를 넘어 피지컬AI(Physical AI) 산업으로 영역을 넓힌다. 글로벌 AI 기업과의 협력을 통해 컴퓨팅 인프라를 확보하고 기술 실증과 사업화, 공동연구, 인재양성으로 이어지는 지역 AI 산업생태계를 구축하겠다는 전략이다.

원주시는 오는 16~17일 'NEXT AI 2026 WONJU'를 처음 개최한다고 14일 밝혔다. 행사는 'Medical Meets Physical AI(의료가 피지컬AI를 만나다)'를 주제로 열리며 엔비디아(NVIDIA), 슈퍼마이크로(Supermicro), 자이스(ZEISS) 등 글로벌 AI·첨단기술 기업과 국내외 전문가들이 참여한다.

이번 행사는 원주시가 추진 중인 '강원 의료·웰니스 AX 대전환 사업'의 산업 확장 전략을 구체화하는 자리로 평가된다. 의료기기와 디지털헬스케어 분야에서 축적한 지역 산업 기반을 AI와 결합해 의료AI 기술 개발부터 실증, 사업화까지 연결하고 향후 물리적 환경과 장비·로봇·제조 현장 등에서 작동하는 피지컬AI 분야로 진출하겠다는 구상이다.

'NEXT AI 2026 WONJU' 포스터.[사진=원주시] 2026.09.14 onemoregive@newspim.com

행사 첫날인 16일 오후 5시 30분에는 오크밸리 성문안 피오레토에서 국내외 AI 기업·기관 관계자와 글로벌 연사들이 참석하는 사전 네트워킹 행사가 열린다.

이 자리에서 원주시와 슈퍼마이크로, 리드텍(Leadtek)은 'AI 컴퓨팅 인프라 및 산업생태계 조성을 위한 업무협약'을 체결한다. 협약의 핵심은 AI 연산에 필요한 컴퓨팅 인프라의 안정적 공급 기반을 마련하고, 지역 기업의 AI 활용 여건과 산업 경쟁력을 높이는 데 있다.

AI 산업에서 컴퓨팅 인프라는 대규모 데이터 학습과 모델 운영, 의료영상 분석, 디지털 트윈, 제조·로봇 자동화 등 고성능 연산이 요구되는 서비스의 기반이다. 원주시는 글로벌 하드웨어 기업과의 협력을 계기로 의료·웰니스 산업에 특화된 AI 실증 및 사업화 환경을 조성한다는 방침이다.

17일 오전 10시부터는 호텔 인터불고 원주 컨벤션홀에서 글로벌 AI 포럼이 열린다. 엔비디아와 슈퍼마이크로, 제타바이트(Zettabyte), 자이스를 비롯해 에이서 메디컬(Acer Medical), 어드밴텍(Advantech), 퀴스다(QISDA), 아이플라이텍 헬스케어(iFLYTEK Healthcare) 등 글로벌 기업과 전문가들이 참여할 예정이다.

포럼에서는 AI 인재양성과 컴퓨팅 인프라, 의료AI와 피지컬AI의 융합, 산업 현장 적용 전략 등이 주요 의제로 다뤄진다. 단순 기술 소개를 넘어 의료·바이오·헬스케어 기업이 보유한 데이터와 제품, 현장 수요를 AI 기술과 연결하는 실질적 적용 방안이 논의될 전망이다.

피지컬AI는 AI가 소프트웨어와 데이터 분석에 머무르지 않고 로봇, 의료장비, 제조설비, 센서, 자율 시스템 등 물리적 환경에서 인식·판단·제어 기능을 수행하는 분야를 뜻한다. 원주시가 강조하는 의료AI와 피지컬AI의 결합은 의료영상 판독 보조, 진단·치료장비 고도화, 병원 운영 자동화, 재활·돌봄 로봇, 디지털헬스케어 기기 등 지역 주력산업과의 접점을 넓히려는 시도로 풀이된다.

이번 행사에서는 국내외 기업과 의료기관 등을 연결하는 1대1 글로벌 비즈니스 매칭도 운영된다. 참여 기업별 보유기술과 협력 수요를 바탕으로 기술 도입, 공동개발, 투자·판로 연계, 실증사업 등으로 이어질 수 있는 협력 기회를 찾는 자리다.

원주는 의료기기·디지털헬스케어 기업이 집적돼 있고 국민건강보험공단과 건강보험심사평가원 등 보건의료 관련 공공기관이 위치한 도시다. 원주시는 이 같은 산업·공공기관 기반을 의료AI 산업 경쟁력으로 연결하고, 글로벌 기업과의 협력 폭을 확대한다는 전략을 제시했다.

시는 올해 첫 행사를 시작으로 'NEXT AI WONJU'를 원주를 대표하는 글로벌 AI 플랫폼으로 육성할 계획이다. 매년 AI 기술·산업의 핵심 의제를 다루는 한편, 글로벌 기업·전문가와의 네트워크를 기술협력, 공동연구, 인재양성, 실증 및 사업화로 연결한다는 방침이다.

구자열 원주시장은 "원주가 축적해 온 의료기기·디지털헬스케어 산업 기반에 AI를 결합해 의료AI에서 피지컬AI로 이어지는 새로운 산업 기회를 선점하겠다"며 "NEXT AI WONJU를 세계적인 AI 기업과 전문가들이 원주에서 미래 기술과 산업을 논의하고 실질적 협력을 만들어가는 글로벌 플랫폼으로 발전시키겠다"고 말했다.

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