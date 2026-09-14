양양군, 제2회 추경 4773억 편성...219억 ↑

AI 핵심 요약beta
- 양양군은 14일 2026년 제2회 추경예산을 확정했다.
- 추경 규모는 4773억 원으로 1회보다 219억 원 늘었다.
- 민생 안정과 생활안전 인프라 확충에 집중했다.
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[양양=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원 양양군은 14일 지역경제 활성화와 주요 사업 추진을 위한 '2026년도 제2회 추가경정예산'을 제300회 양양군의회 정례회에서 최종 확정했다고 밝혔다. 이번 추가경정예산은 총 4773억 원 규모로 제1회 추경예산보다 219억 원 증가했다.
세부적으로 이번 예산은 일반회계 4479억 원, 특별회계 293억 원으로 나눠 있으며 군은 불안정한 경제 환경 속에서도 보통교부세와 특별교부세를 확보해 주요 사업 및 군민 생활 안정을 위한 재원을 집중 배분했다.
특히 이번 추경은 '민생 안정'과 '생활 안전·정주 인프라 확충'을 중점으로 하며 주요 추진 사업으로는 수산물 종합판매장 건립, 클린 국가어항 조성, 양양지구 풍수해생활권 종합정비 등이 포함됐다.
양양군은 이를 통해 관광객 유입과 어업인 소득 증대를 위한 해양·관광 인프라를 확충하고 재해 예방 및 기반시설 정비로 군민의 생명과 재산을 보호할 계획이다. 또 주민 생활과 관련된 정주환경 개선이 기대된다.
김정중 양양군수는 "이번 추경은 군민 생활과 직결되는 분야에 우선 배분하였으며, 시급한 사업을 적기에 추진하는 데 중점을 뒀다"며 "확보된 예산이 지역경제에 실질적인 활력을 주고 군민들이 변화를 느낄 수 있도록 신속히 집행할 것"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com