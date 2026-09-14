애프터마켓 첫날부터 '삐걱'…SOR 문제로 투자자 주문 차질

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미래에셋 체결조회 지연, NXT 원인 파악 중

삼성증권도 취소주문 차질, 첫날부터 '혼선'

[서울=뉴스핌] 이정아 기자 = 한국거래소(KRX)가 애프터마켓을 개장해 국내 주식 거래시간을 오후 8시까지 확대한 첫날부터 일부 증권사에서 주문 처리에 차질이 발생했다.

대체거래소 넥스트레이드(NXT)가 제공하는 스마트주문전송(SOR) 시스템에 문제가 생기면서 체결 조회가 지연되는 등 투자자들이 불편을 겪었다.

14일 금융투자업계에 따르면 이날 오전 8시부터 8시 50분까지 운영된 NXT 프리마켓에서 미래에셋증권과 삼성증권 등 일부 증권사 이용자들이 주문 처리 문제를 겪었다.

미래에셋증권 홈트레이딩시스템(HTS)과 모바일트레이딩시스템(MTS)에서는 NXT 프리마켓 매수·매도 주문의 체결 조회가 일부 지연됐다.

미래에셋증권 측은 자사 시스템이 아닌 NXT가 제공하는 SOR에서 문제가 발생한 것으로 파악하고 있다.

미래에셋증권 관계자는 "체결조회지연 발생 중인 상황으로 NXT에서 제공하는 SOR(최선집행기준)에 문제가 발생하여, 현재 NXT에서 나와 원인을 파악 중"이라고 말했다.

미래에셋증권은 공지를 통해 "SOR 시스템 점검으로 SOR 주문시 정규장은 KRX, 애프터마켓은 NXT(오후 3시 30분~4시) 또는 KRX(오후 4시∼8시)로 주문이 전송된다"고 안내했다.

삼성증권에서도 SOR 장애로 일부 취소 주문이 정상적으로 처리되지 않는 문제가 발생했다.

삼성증권은 'SOR 장애로 인한 비상취소 안내' 공지를 통해 "SOR 장애로 인하여 취소주문 처리가 정상적으로 되지 않아 KRX 시장으로 전환처리했다. 기존 취소되지 않은 주문은 취소 처리를 부탁드린다"고 밝혔다.

이번 문제는 KRX 애프터마켓 개장 첫날 발생했다는 점에서 주목된다. KRX와 NXT가 동시에 거래되는 시간이 늘어나면서 두 시장의 거래 조건을 비교해 주문을 배분하는 SOR의 역할도 한층 중요해졌기 때문이다.

SOR은 동일 종목이 여러 시장에서 거래될 때 가격과 거래비용, 체결 가능성 등을 비교해 투자자에게 유리한 시장으로 주문을 보내는 시스템이다. KRX와 NXT가 동시에 운영되는 시간에는 SOR을 통한 시장 간 주문 배분이 이뤄진다.

한편 이날부터 KRX는 정규장 종료 후 오후 4시부터 8시까지 4시간 동안 애프터마켓을 운영한다. 기존 오후 4시부터 6시까지 운영하던 시간외단일가 매매는 폐지되고 정규장과 같은 실시간 체결 방식으로 바뀐다.

NXT 애프터마켓은 오후 3시 40분부터 8시까지 운영한다. 이에 따라 오후 4시부터 8시까지는 KRX와 NXT가 동시에 열린다. KRX 애프터마켓에서는 시장가 주문을 허용하지 않고 지정가·최우선지정가·최유리지정가 등을 이용할 수 있다.

이처럼 국내 주식 거래시간이 오후 8시까지 확대되면서 투자자의 거래 선택지는 넓어졌지만 첫날부터 SOR 관련 문제가 발생하면서 복수시장 체제의 주문 처리 안정성도 시험대에 올랐다.

plum@newspim.com