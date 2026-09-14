골든블루, 숏폼 크리에이터 육성 '새파란 녀석들' 4기 출범

AI 핵심 요약beta
- 골든블루가 8일 서울 강남구서 새파란 녀석들 4기 발대식을 열었다.
- 숏폼 크리에이터 30명을 선발해 전문 교육과 콘텐츠 제작을 지원한다.
- 우수 활동자에게 500만 원 상금·리워드를 지급할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 기자 = 골든블루가 지난 8일 서울 강남구에서 숏폼 크리에이터 육성 프로젝트 '새파란 녀석들' 4기 발대식을 진행했다고 14일 밝혔다.
'새파란 녀석들'은 급성장하는 숏폼 콘텐츠 시장에서 주류 문화를 새롭게 해석할 전문 크리에이터를 육성해 젊은 세대와의 소통을 강화하기 위해 기획됐다. 치열한 경쟁을 거쳐 선발된 4기 크리에이터 30명은 기획부터 제작, 편집까지 아우르는 전문 교육을 받으며 골든블루의 브랜드 가치를 해석한 콘텐츠를 제작한다.
이번 발대식은 파티 형식으로 진행됐으며, 브랜드 철학과 비전 공유, 숏폼 기획 실무 특강 등이 이어졌다. 셀럽 숏폼을 관리하는 '키위랩(KIWE LAB)' 김기현 대표가 직접 참석해 최신 트렌드와 기획 노하우를 전달하며 호응을 얻었다.
골든블루는 참가자별 맞춤 코칭과 성과 기반 보상 시스템을 운영해 활동 우수자에게 총 500만 원 규모의 상금과 리워드를 수여할 계획이다. 1~3기 누적 인게이지먼트는 3900만 회를 돌파했으며, 3기에서만 1200만 회 이상의 참여를 이끌어냈다.
박소영 대표이사는 "새파란 녀석들 프로젝트는 브랜드와 소비자가 일방적인 관계를 넘어 숏폼이라는 트렌디한 매개체로 함께 교감하는 뜻깊은 캠페인"이라며 "앞으로도 디지털 환경에 익숙한 젊은 세대와 적극적으로 소통하며 대한민국 주류 시장의 새로운 트렌드를 이끌어 나갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.
fineview@newspim.com