서울지하철 7호선 청라연장선 공사 중단…지반 침하 발견

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 14일 서울7호선 청라연장 006정거장 굴착을 중단했다.
- 지표침하와 지하수위가 기준을 넘어 지난 6월 22일 공사 중지했다.
- 시는 정밀조사 뒤 원인 규명과 안전대책을 세워 재개한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천시가 과거 지반침하 사고가 발생했던 서울지하철 7호선 청라 연장 6공구 006 정거장 구간의 굴착공사를 전면 중단하고 정밀 안전조사에 들어갔다.
인천시는 6공구 006 정거장 구간에 대한 굴착 공사 과정에서 지표 침하 및 지하수위 계측값이 관리 기준을 초과해 지난 6월 22일부터 굴착 공사를 중지했다고 14일 밝혔다.
이 구간은 과거 굴착공사 중 지반 침하가 발생해 22개월간 공사가 중지된 곳으로 지반 안전성 검토와 보강 대책을 세워 지난해 8월 공사를 재개했으나 다시 침하 현상이 확인됐다.
이에 따라 시는 공사를 중단하고 전문가 합동 현장점검과 원인 조사를 실시하고 있다.
공사 중단 직후 실시된 1차 현장 점검에서 육안으로 확인한 결과 이상 징후가 발견되진 않았다.
시는 정확한 원인을 파악하기 위해 지표투과레이더(GPR) 탐사, 중력 탐사, 추가 지반조사 등 정밀조사를 진행하고 그 결과를 바탕으로 안전 시공 대책을 수립해 공사를 다시 시작한다는 계획이다.
장두홍 인천시 도시철도건설본부장은 "과거 지반 침하 이력이 있는 곳이어서 주요 계측값을 상시 모니터링해 왔다"며 "원인을 면밀하게 파악해 안전성을 완벽히 확보한 후 공사를 재개할 예정"이라고 말했다.
hjk01@newspim.com