삼성생명, 보험계약 부활도 모바일로…서류 작성·보험료 납입까지 원스톱

AI 핵심 요약beta
- 삼성생명은 14일 모바일 부활 시스템을 열었다.
- 연체로 해지된 보험계약 부활을 스마트폰으로 처리했다.
- 대면·서류 절차를 줄여 고객 편의를 높였다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이윤애 기자 = 삼성생명은 보험료 연체로 효력이 상실(해지)된 보험 계약의 부활 청약을 스마트폰으로 처리할 수 있는 '모바일 부활 시스템'을 오픈했다고 14일 밝혔다.
보험계약 부활은 보험료 연체로 해지된 계약을 다시 정상 상태로 되돌리는 절차다. 해약환급금을 받지 않은 계약 가운데 해지일로부터 3년 이내인 경우 신청할 수 있다. 부활 청약 시 해지 기간 중 발생한 병력 등을 알리고 심사를 거쳐야 하며, 연체 보험료와 이자를 납입하면 기존 계약의 효력이 회복된다.
기존에는 고객이 컨설턴트를 직접 만나 청약서를 작성하고 접수해야 했다. 앞으로는 콜센터나 컨설턴트를 통해 부활 의사를 전달하면 카카오 알림톡을 받아 서류 작성부터 보험료 납입까지 모바일에서 처리할 수 있다.
모바일 부활 시스템은 평일 오전 8시부터 오후 11시까지 이용할 수 있다. 본인 확인을 위해 휴대폰 인증과 실물 신분증 촬영이 필요하다. 이용 대상은 계약자와 피보험자가 동일하고 피보험자가 1명인 개인 고객 계약이다.
고지 절차도 간소화했다. 해지 기간 중 병력이 없는 경우 관련 문항을 자동으로 건너뛰고, 가입 특약에 따라 필요한 고지 문항만 제시해 입력 부담을 줄였다.
삼성생명 관계자는 "모바일 부활 시스템 도입으로 고객이 대면 절차나 서류 작성 부담 없이 보험계약 부활을 간편하게 처리할 수 있게 됐다"며 "앞으로도 고객이 언제 어디서나 쉽고 편리하게 보험 서비스를 이용할 수 있도록 디지털 서비스를 지속 확대하겠다"고 말했다.
yunyun@newspim.com