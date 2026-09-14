대한항공, 통합 항공사 출범 준비…아시아나 예약정보 이관

AI 핵심 요약beta
- 대한항공이 14일 아시아나 통합 앞두고 예약정보 이관을 시작했다.
- 대한항공은 11월 2일부터 12월 3일까지 편명 변경을 한다.
- 12월 17일 이후 출발 예약 고객에 변경 내용을 개별 안내한다.
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12월 17일 이후 출발 고객 대상…알림톡·문자·이메일 안내
[서울=뉴스핌] 김지헌 기자=대한항공이 오는 12월 17일 아시아나항공과의 통합 항공사 출범을 앞두고 아시아나항공 예약정보 이관과 편명 변경 작업에 나선다.
대한항공은 오는 11월 2일부터 12월 3일까지 아시아나항공 편명(OZ)을 대한항공 편명(KE)으로 전환하는 항공편명 변경 작업을 실시한다고 14일 밝혔다.
대상은 통합 항공사 출범일인 12월 17일 이후 출발하는 기존 아시아나항공 예약 및 항공권 구매 고객이다.
이번 조치는 통합 과정에서 기존 아시아나항공 운항편이 대한항공 운항편으로 전환되면서 발생할 수 있는 고객 혼선을 줄이기 위해 마련됐다. 대한항공은 아시아나항공의 예약 및 항공권 정보를 사전에 이관해 고객이 변경된 예약정보를 바탕으로 항공편을 이용할 수 있도록 할 계획이다.
예약정보 이관은 시스템 안정성과 고객 편의를 고려해 순차적으로 진행한다. 편명 변경 대상 고객에게는 알림톡과 문자메시지, 이메일 등을 통해 변경 내용을 개별 안내할 예정이다.
대한항공은 홈페이지와 모바일 앱에서도 아시아나항공 통합 관련 자주 묻는 질문(FAQ)을 제공해 고객이 주요 변경사항을 사전에 확인할 수 있도록 할 방침이다.
대한항공 관계자는 "아시아나항공과의 통합 과정에서 가장 중요하게 생각하는 것은 고객 불편을 최소화하고 안정적인 서비스를 제공하는 것"이라며 "충분한 사전 안내와 단계적인 항공편명 변경 등을 통해 고객 편의를 최대한 보장하면서 안정적으로 통합을 추진해 나가겠다"고 말했다.
heoneykim@newspim.com