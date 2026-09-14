[데스크칼럼] '양종희 대신 이재근' 선택한 KB지주…금융권, 인사 관행 변화

'연임 공식' 균열 낸 KB지주, 연속성보다 변화

현직 프리미엄 작동 안해, 세대교체 선택

이재근 후보자, 비은행 부문과 시너지는 과제





[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = KB금융이 금융권의 예상을 뒤집었다. 양종희 현 회장의 연임이 유력하다는 관측을 깨고 이재근 KB금융지주 부문장을 차기 회장 후보로 선택했다. 양 회장의 연임 가능성이 높게 거론됐던 만큼 금융권에서는 이번 인사를 '이변'으로 받아들이는 분위기다.

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 2022.08.17 dedanhi@newspim.com

더 주목할 대목은 이번 결정이 단순한 CEO 교체가 아니라는 점이다. KB금융이 선택한 것은 '안정적인 연속성'보다는 '변화와 세대교체'에 가까웠다.

양 회장은 재임 기간 KB금융의 실적과 주주환원 측면에서 상당한 성과를 냈다. 상반기에도 역대 최대 수준의 순이익을 기록하는 등 실적만 놓고 보면 연임을 기대할 만한 조건이었다. 실제로 최종 후보가 양종희·이재근·권광석 3명으로 압축된 이후에도 현직 회장의 연임 가능성에 무게가 실렸다.

그러나 막상 회추위의 결정은 달랐다. KB금융의 선택은 다른 금융지주들과 달랐다. 그동안 금융지주 CEO 인사의 핵심 키워드가 '검증된 성과의 연속성'이었다면, KB는 이번에 '다음 성장 단계에 필요한 변화'를 선택한 셈이다.

이같은 KB금융의 선택이 금융권 전체의 변화로 커질지 여부를 판단하기에는 다소 이르다. 그럼에도 금융권이 이번 인사를 주목하는 이유는 분명하다.

우선 현직 프리미엄이 더 이상 연임을 보장하지 않는다는 신호가 될 수 있기 때문이다. 실적이 좋고 주주환원 성과가 뚜렷하더라도 이사회가 '다음 단계'를 위해 다른 리더십을 선택할 수 있다는 의미다. 더욱이 이는 현직 CEO에 의한 이사회 장악이 비판받고 있는 상황에서 '절차대로 운영'한 결과를 보여준 것으로 평가받을 만하다.

KB금융의 다른 선택이 금융권 내에서 변화의 흐름으로 자리하려면 이재근 후보가 어떤 변화를 보여주느냐가 중요하다. 회장 교체 자체가 변화의 목적이 될 수는 없다. KB금융은 이미 5조원대 순이익 시대에 들어섰고, 리딩금융 경쟁에서도 높은 위치를 차지하고 있다. 이제 필요한 것은 기존 성과를 지키면서 새로운 성장동력을 만들어내는 일이다.

특히 이재근 후보에게는 과제가 만만치 않다. 은행과 재무·전략 분야에서 쌓은 경험을 그룹 전체의 경쟁력으로 확장해야 한다. 글로벌 사업과 자산관리(WM), 중소기업금융(SME)을 맡아온 경험을 바탕으로 비은행 부문과의 시너지를 얼마나 만들어낼지도 관건이다. 금융권에서는 그의 비은행 경영 경험이 상대적으로 제한적이라는 점도 과제로 거론된다.

이제 금융권에서는 성과가 좋으면 연임하는 것이 당연하다는 공식에서 벗어나, 성과가 좋은 시점에 오히려 다음 변화를 준비할 수 있는가를 준비하는 체제로 돌입했다. 더불어 내부 인재를 얼마나 체계적으로 키워 세대교체의 선택지를 넓힐 수 있는가에도 주목하고 있다.

KB금융은 첫 단추를 끼웠다. 이제 시장이 지켜볼 것은 이재근 '1기'가 어떤 색깔을 보여주느냐다.

이번 선택이 단순한 인사상의 이변으로 끝날지, 아니면 금융권 CEO 승계와 경영전략의 새로운 기준점이 될지는 결국 새 리더십의 성과가 결정할 것이다.

dedanhi@newspim.com