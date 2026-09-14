김태호, 장동혁에 "시대 명령 거부하지 말라…분열 끝내고 보수 재건해야"

[서울=뉴스핌] 배정원 기자 = 국민의힘 4선 중진인 김태호 의원은 14일 장동혁 국민의힘 대표를 향해 당내 분열을 끝내고 권력을 견제하며 보수를 재건해야 한다고 촉구했다.

김 의원은 이날 페이스북에 "시대의 명령을 거부하지 말라"며 이같이 밝혔다.

김태호 국민의힘 의원 [사진=뉴스핌 DB]

김 의원은 "지금 국민이 보수정당에 요구하는 것은 분명하다. 우리에게는 더 이상 미룰 수 없는 세 가지 시대의 명령이 있다"고 밝혔다.

그는 "첫째는 분열을 끝내라는 명령"이라며 "서로를 적으로 돌리고 내부의 갈등을 키우는 정치로는 국민의 신뢰를 되찾을 수 없다. 이제는 보수가 스스로의 분열을 끝내고 하나의 방향을 향해 나아가야 한다"고 주장했다.

또 "둘째는 권력을 견제하라는 명령"이라며 "정당의 존재 이유는 잘못된 권력에는 잘못됐다고 말하고, 국민의 눈높이에서 권력을 감시하고 견제해야 한다"고 했다.

이어 "셋째는 보수를 재건하라는 명령"이라며 "과거의 방식과 낡은 진영논리에 머무르는 것이 보수의 미래일 수는 없다. 국민에게 신뢰받는 새로운 보수, 책임과 원칙을 세우는 보수를 다시 만들어야 한다"고 했다.

김 의원은 "분열을 끝내고, 권력을 견제하고, 보수를 재건하는 길을 선택해야 한다"며 "정치적 유불리를 계산하며 시대의 요구를 외면해서는 안 된다. 오늘의 선택은 결국 역사가 평가할 것"이라고 했다.

그러면서 장 대표를 향해 "시대의 명령을 외면한 정치인은 훗날 그 책임에서 자유로울 수 없다"며 "국민의 요구에 답하고 보수의 미래를 위해 결단하라"고 촉구했다.

jeongwon1026@newspim.com