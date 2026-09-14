행안부·교육부, 폐교 7곳 지역 활력 거점으로…총 120억원 지원

AI 핵심 요약beta
- 행안부와 교육부가 14일 폐교 활용 공모 7개 사업을 선정했다.
- 전남·충북·경북 등 7곳에 교육·문화 거점을 조성한다.
- 총 120억원 투입해 지역 활력 자산으로 키운다.
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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 학령인구 감소로 늘어나는 폐교를 교육·문화·지역산업과 연계한 지역 활력 거점으로 탈바꿈시키는 사업이 추진된다.
행정안전부와 교육부는 14일 '폐교를 활용한 지방정부-교육청 공동 협력 지원사업' 공모 결과 총 7개 사업을 선정했다고 밝혔다.
이번 사업은 폐교를 단순한 유휴재산이 아닌 지역의 새로운 자산으로 활용하기 위해 두 부처가 처음 공동 추진하는 사업이다. 지방정부와 교육청이 협력해 마련한 사업을 대상으로 필요성과 실현 가능성, 확장성 등을 심사해 최종 사업을 선정했다.
선정된 사업에는 총 120억원 규모의 특별교부세와 특별교부금이 투입된다. 지방정부가 소유한 폐교를 활용하는 사업 2개는 행안부가, 교육청 소유 폐교를 활용하는 사업 5개는 교육부가 각각 지원한다.
지역별로는 전남 영암 도포초 분교에 황토 체험공간과 교육과정 연계 프로그램을 갖춘 '황토자원 체험시설'을 조성한다. 충북 괴산 칠성초에는 AI·디지털 기반 교육시설과 문화·예술 체험 프로그램을 운영하는 '창의 캠퍼스 체험동'이 들어선다.
경북 영천 화산중은 생태치유정원과 이주배경학생 교육 등을 위한 '영천 온자람 교육센터'로 조성된다. 전남 여수 나진초 분교에는 어린이 실내놀이터와 파크골프장 등을 갖춘 복합문화파크가 만들어지고, 나주 문평남초에는 ESG 교육센터와 휴식공간·에코캠핑장 등을 갖춘 '나주 온(溫)공간'이 조성된다.
충남 예산 대률·장신초에는 폐교 기록을 디지털 자산으로 활용하는 AI 클라우드와 체험존을 구축한다. 경기 파주 신산초 분교에는 생태체험교육센터와 복합 문화·교육공간을 갖춘 '영장리 햇빛학교'가 들어선다.
행안부와 교육부는 재정 지원과 함께 사업별 전문가 컨설팅과 홍보를 지원하고, 사업 추진 과정에서 발굴된 우수 사례를 전국으로 확산할 계획이다.
최은옥 교육부 차관은 "이번 공모 사업은 교육청과 지방정부가 함께 폐교의 새로운 활용 가능성을 발굴하고, 지역의 교육과 정주 여건을 높이는 협력 모델을 만들어 간다는 점에서 의미가 크다"라며 "앞으로도 폐교가 학생과 지역 주민이 함께 활용하는 지역의 새로운 자산으로 거듭날 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.
김민재 행안부 차관은 "폐교라는 공간을 단순한 유휴재산으로 보지 않고, 지역의 미래 성장 자산으로 전환하는 의미 있는 시도"라며 "지방정부와 교육청의 단단한 협력을 바탕으로 폐교가 지역발전을 이끄는 핵심 거점으로 활용되기를 기대한다"고 밝혔다.
abc123@newspim.com