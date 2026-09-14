삼성·SK하이닉스, 한전 '5년 치 전기요금 선납' 제안 거절

AI 핵심 요약beta
- 한국전력이 13일 삼성전자와 SK하이닉스에 5년 치 전기요금 선납을 제안했다.
- 삼성전자와 SK하이닉스는 업황 불확실성과 재무 부담을 이유로 거절했다.
- 한전은 전력망 투자 재원 마련 방안이 무산됐다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 조민교 기자 = 한국전력이 전력망 투자 재원 확보 방안으로 삼성전자와 SK하이닉스에 제안한 '5년 치 전기요금 25조원 선납' 구상이 무산됐다. 삼성전자와 SK하이닉스 모두 향후 5년간 경영 상황을 예측하기 어려운 만큼 거액의 전기요금을 미리 납부하기는 부담스럽다고 판단해 거절한 것으로 전해졌다.
13일 재계에 따르면 삼성전자는 지난 9일 부사장급 인사를 통해 한전에 전기요금 선납 제안을 받아들이기 어렵다는 뜻을 전달했다. 현재의 반도체 호황이 향후 5년간 이어질지 예측하기 어렵다는 점 등을 이유로 들었다. SK하이닉스도 비슷한 이유로 선납 제안을 거절한 것으로 알려졌다.
한전 역시 국회 기후에너지환경노동위원회 소속 이철규 국민의힘 의원실에 제출한 답변서에서 "전기요금 선납안에 대해 참여가 어렵다는 답변을 받았다"고 밝혔다. 삼성전자와 SK하이닉스 외에 선납을 제안한 기업은 없다고 설명했다.
한전은 지난 7월 9일 삼성전자와 SK하이닉스에 '전력망 건설 재원 확보를 위한 전기요금 선납 제안서'를 전달했다. 두 회사가 앞으로 낼 5년 치 전기요금을 미리 납부하면 한전이 이를 첨단산업단지에 전력을 공급하기 위한 국가 기간망 건설에 우선 투입하는 방식이다.
선납 규모는 지난해 두 회사가 납부한 전기요금을 기준으로 삼성전자 약 20조원, SK하이닉스 약 5조원 등 총 25조원으로 추산됐다. 두 회사가 1년에 걸쳐 매달 나눠 납부하고, 한전은 선납금에 대해 이자를 지급하는 방안도 제시됐다.
삼성전자와 SK하이닉스는 용인·호남 반도체 클러스터 등에 필요한 전력망을 조기에 확보할 수 있다는 점에서 제안을 검토했다. 다만 반도체 업황 변동성이 큰 상황에서 향후 5년 치 전기요금을 한꺼번에 선납하는 데 따른 재무 부담이 더 크다고 판단한 것으로 전해졌다.
한전이 전기요금 선납 방안을 꺼낸 것은 앞으로 필요한 전력망 투자는 급증하는 반면 막대한 부채로 자체 자금 조달에는 부담이 커지고 있기 때문이다. 한전은 그동안 자체 자금과 한전채 발행 등을 통해 전력망 투자비를 마련해왔다. 전기요금을 미리 받으면 추가적인 한전채 발행 부담을 줄이면서 대규모 전력망 건설에 필요한 자금을 확보할 수 있다는 것이 선납안의 취지였다.
mkyo@newspim.com