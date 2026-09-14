렐루게임즈 '미메시스', 일본 호러 게임 어워드 멀티플레이 호러상 수상

AI 핵심 요약beta
- 렐루게임즈 미메시스가 14일 일본 호러 게임 어워드 멀티플레이 호러상을 수상했다.
- 이번 시상식 전체 수상작 중 유일한 한국 게임으로 이름을 올렸다.
- AI 몬스터 활용한 협동 공포로 호평받으며 판매 200만장을 넘겼다.
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글로벌 누적 판매 200만장 돌파…스팀 평가 '매우 긍정적' 유지
[서울=뉴스핌] 심재민 인턴기자 = 크래프톤 산하 렐루게임즈의 '미메시스(MIMESIS)'가 '일본 호러 게임 어워드'에서 멀티플레이 호러상을 수상했다.
렐루게임즈는 미메시스가 이번 시상식 전체 수상작 가운데 유일한 한국 게임으로 이름을 올렸다고 14일 밝혔다.
일본 호러 게임 어워드는 최근 1년간 공개된 작품 가운데 공포 표현과 플레이 경험이 돋보인 타이틀을 선정하는 시상식이다. 이용자와 크리에이터, 미디어 투표 등을 반영하며 '사일런트 힐', '사이렌' 등 주요 호러 게임 시리즈 개발자들도 심사에 참여한다.
미메시스가 수상한 멀티플레이 호러상은 여러 이용자가 함께 플레이하는 과정에서 발생하는 공포를 효과적으로 구현한 작품에 수여된다.
미메시스는 이용자의 외형과 행동, 목소리를 모방하는 AI 기반 NPC 몬스터 '미메시스'가 동료들 사이에 섞여드는 방식으로 협동 플레이에 긴장감을 더한 것이 특징이다. AI가 협력 과정에서 이뤄지는 커뮤니케이션까지 모방해 이용자가 동료와 협력하면서도 상대의 정체를 의심하도록 설계했다.
앞서 미메시스는 'CEDEC 어워드 2026' 게임 디자인 부문에서도 한국 게임 최초로 우수상을 수상한 바 있다.
흥행세도 이어지고 있다. 미메시스는 지난해 10월 얼리 액세스 출시 이후 50일 만에 글로벌 누적 판매량 100만장을 돌파했으며, 지난 6월 첫 대규모 업데이트 이후 누적 판매량 200만장을 넘어섰다. 스팀 이용자 평가도 '매우 긍정적'을 유지하고 있다.
김민정 렐루게임즈 대표는 "AI를 게임의 핵심 구조에 접목해 독보적인 게임성을 만들어온 시도가 장르 차원에서도 의미를 인정받았다는 점에서 뜻깊다"며 "기술과 기획력을 바탕으로 새로운 재미와 경험을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.
flurry327@newspim.com